Conavirus: consejos para manejar el miedo

Es el tema del momento, se habla en todos lados y son muchos los países que han tomado medidas para hacerle frente.

Empresas de aerolíneas no permiten salir de los vuelos a los pasajeros que no hayan completado una encuesta acerca de los síntomas del Conavirus y en muchos lugares no está permitido el regreso al trabajo en aquellas personas que hayan estado en lugares donde se registraron mayores casos.

Sostienen que en el Covid-19 están implícitas las tres fuentes de sufrimiento del individuo.

Ricardo Antonowicz (MN 11556) reflexionó sobre los aspectos psicológicos vinculados al coronavirus y recomendó "no entrar en pánico ante la catarata de información disponible".

¿Qué podemos hacer?

En primer lugar, el psicoanalista dijo que hay que "seleccionar la información de las fuentes confiables de las fake news y seguir las sugerencias que los profesionales del salud vierten en medios tradicionales".

Por otro lado, consideró que "tenemos que atender la cuestión anímica de la población, sobre todo de aquellos que por su trabajo o estilo de vida se sientan en riesgo".

"En el consultorio atendemos pacientes aterrados por el covid-19 que nos acercan historias de vida particulares con relación a antecedentes de miedo a la muerte, miedo a la pérdida de seres queridos, por ejemplo".

Aclaró que "no hay una receta idéntica para todos los casos" y sugirió que si el coronavirus les despierta angustia o pánico "no descarten consultar con un psicoanalista que pueda hacer un abordaje desde la propia historia personal".

Cómo influye la psicología personal

Resaltó que Freud, padre del psicoanálisis, hablaba de 3 fuentes de sufrimiento a las que el individuo debe enfrentarse a lo largo de su vida: catástrofes naturales, relaciones interpersonales y miedo a enfermarse.

"En el caso del coronavirus se dan las tres cosas, los tres miedos", concluyó.

Sobre Ricardo Antonowicz

Psicólogo, psicoanalista, jefe de servicio de Psicología del Sanatorio Municipal Dr. Julio Méndez, coordinador de actividades asistenciales del hospital Borda. Docente universitario.