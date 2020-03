Alta demanda de alcohol en gel: "Hay que tener cuidado pero no tanto pánico"

El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Mario Della Maggiora, fue contundente en sus declaraciones en el programa "Antes Que Sea Tarde" que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), al hablar sobre lña venta de alcohol en gel, que escasea.

"Es terrible la demanda que hay de alcohol en gel, lo cual me parece apresurado. Hay que tener cuidado pero no tanto pánico. El problema es que no hay oferta, casi ninguna farmacia tiene y algunas lo están fabricando, aunque los insumos también se terminan porque no se está preparado para semejante demanda. Mientras las farmacias tengan los insumos para hacerlo, el precio es el mismo. El tema también está en que hay hasta 400 pedidos por día y se acaban los envases y no hay tiempo físico para hacerlo", expresó el titular del sector.

Mientras que en cuanto a los valores, resaltó que "no sigue las normas del precio de lista de los medicamentos. No se puede hablar de precio porque las distribuidoras no tienen alcohol. En una hora se están pidiendo la cantidad que antes se pedían cada dos meses".

Asimismo, Della Maggiora insistió en que "lo más importante es el lavado de manos y el alcohol en gel viene a suplirlo cuando estamos en sitios donde no hay baños o jabón. El alcohol en gel no es prioritario como preventivo. Lo más efectivo es el lavado de manos durante 20 o 30 segundos. Pareciera que entramos en una psicosis y esto va a ser largo porque recién empieza".

Y respecto a los barbijos, explicó que "pasó lo mismo. Y ya no hay o quedan pocos y a un precio altísimo. Tampoco es necesario y están indicados solamente para las personas cercanas a portadores del virus. Pero la gente lo entendió y ya no hay tanta demanda".