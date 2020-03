El gobierno no suspenderá las clases porque "los chicos no son un grupo vulnerable"

El ministro de Salud Ginés González García confirmó esta tarde que no se suspenderán las clases ante el avance del coronavirus. Lo expresó durante una conferencia de prensa, luego de la reunión interministerial que se desarrolló en la Casa de Gobierno. "No sólo tiene un impacto social considerable sino que no tiene ninguna potencialidad desde el punto de vista de cuidar la salud", consideró.

"Los chicos no son un grupo vulnerable y, cuando no van a la escuela tienen que quedarse fuera de la escuela, con lo cual aumenta el riesgo para los adultos que deben cuidarlos y, además, que los chicos estén en la calle es riesgoso", aseguró el funcionario.

De la misma forma, la jefa de epidemiología del hospital Ricardo Gutiérrez Ángela Gentile dijo que "el coronavirus no tiene libre circulación en la comunidad" argentina y que no se da mortalidad en pediatría. "La escuela es muy importante para generar tareas de prevención", dijo.

A pesar de eso, las provincias de Jujuy y Misiones tomaron la decisión de suspender las clases durante dos semanas. En el primer caso, se debe exclusivamente a la propagación del virus, mientras que Misiones decidió la interrupción en base al brote de dengue que afecta la región.