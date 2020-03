Bernabei: "No podemos seguir haciendo actividad social como si nada pasara"

Los marplatenses deambulan normalmente por la ciudad, a pesar del pedido de aislamiento por parte del Gobierno Nacional y Municipal, para evitar la circulación del coronavirus.

Aglomeración de personas en las plazas, caminatas por las costa e incluso personas en las playas se vieron ayer a lo largo y ancho de la ciudad. Algo que desalentó hace algunas horas el intendente Guillermo Montenegro, como así también la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, en el marco de informar sobre la situación sanitaria actual del partido de General Pueyrredon.

"Nosotros apostamos a la mayor responsabilidad por parte de las personas. Tomamos medidas drásticas como la suspensión de clases que la gente no la tiene que tomar para salir a pasear por la ciudad o los adolescentes por la plazas. Hay que ser muy incisivos en la información con respecto a esto. Vamos camino a un escenario de cierre de locales y tenemos que desalentar el turismo social interno que se hace porque, como no tenemos clases nos vamos al shopping, a tomar un café", manifestó ofuscada la funcionaria.

Y agregó que "la gente tiene que entender que la suspensión de clases para que se quede en su domicilio, como así también las licencias. Esto de decir que a mí no me va a tocar, es mentira porque no sabemos a quién le puede tocar. Así que hay que cuidarse y guardarse. No podemos seguir haciendo actividad social como si nada pasara, de lo contrario no estaríamos trabajando y en un viva la pepa. La verdad es que hay gente que no duerme, que trabaja de lunes a lunes para tratar de contener la situación".

De igual forma, respecto a las recomendaciones para las personas que deban asistir a los centros de salud, dijo que "hay que desestimar toda atención que no sea de urgencia. La gente tiene que quedarse en la casa sin circular".

En cuanto a la reunión del Comité de Prevención e Intervención, Bernabei contó que "estamos planificando intervenciones del primero, segundo y tercer nivel para evitar el colapso sanitario. En base a eso estuvieron los intercambios de opiniones".

Y sobre los casos de infección del Covid - 19 expresó que "estamos exactamente igual que ayer. Un caso positivo que sigue en el mismo nivel de severidad de la infección, pero de estabilidad en el cuadro clínico desde hace 48 horas y con cuatro casos sospechosos de los cuales aun no tenemos confirmación de los resultados".

En tanto, sobre la situación sanitaria del distrito de General Pueyrredon, la secretaria de Salud indicó que "estamos en una buena condición. Con la disponibilidad de respiradores que hay en la ciudad estamos dentro de los estándares que da la Organizacion Mundial de la Salud, pero sabemos que en esta situación de pandemia, los mejores sistemas de salud del primer mundo han colapsado. O sea, que en un pico de contagio estar´piamos también en una situación a la cual tratamos de no llegar. Por eso estamos estratificando en función de la mayor o menor severidad que los pacientes puedan cursar la infección".