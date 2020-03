Confirmaron otros nueve casos en la Argentina y el total de infectados asciende a 65

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó nueve nuevos casos positivos de COVID-19 y ya son 65 los infectados en todo el país. Según informaron, son cuatro en territorio bonaerense, tres en Chaco y dos en Capital Federal. Una de los contagiados es una profesional de la salud y los restantes tienen antecedentes de viajes a zonas de riesgo. Hubo problemas de comunicación de las cifras oficiales. Hasta el momento se produjeron dos muertes, la de un hombre de 64 años, que estaba internado en el Hospital Argerich y otro hombre de 61 años que estaba internado en una clínica privada de Resistencia, Chaco. La mayoría de los casos son importados y solamente se dio contagio local en contactos estrechos.

Inicialmente hubo problemas de comunicación con respecto a la cifra de los nuevos infectados. El ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires difundió cuatro casos más en territorio bonaerense, pero luego en el informe del Ministerio de Salud de la Nación, que se publicó pocos segundos después, había desmentido esa información. Aunque, según pudo confirmar Infobae por los voceros del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, el problema fue que hubo es un “error de sincronización”. Porque, así lo explicaron, el parte diario de Nación se publica a las 17 y el de provincia a las 19, entonces esos casos no entraron en el informe de Nación. Además, aclararon que hoy los partes se van a difundir al mismo tiempo, para centralizar los datos y así no sucede lo mismo que ayer.

De igual manera, ocurrió con los datos de la provincia de Chaco. En un principio el Ministerio de Salud de la Nación publicó tres casos, pero luego el gobernador, Jorge Capitanich explicó que había un caso más del que anunciaban en Nación. Según explicaron fuentes oficiales chaqueñas, del mismo modo que en los casos bonaerenses, el parte diario de Nación cierra más temprano que el del Chaco, entonces este último no entró en el informe final de Nación. Aunque aún desde Nación no actualizaron los datos.

Según comunicó Capitanich, una de las infectadas es mujer de 46 años, que trabaja en el consultorio de enlace del Hospital Perrando. Había comenzado con síntomas el jueves 12 de marzo, se le tomó la muestra, fue confirmada ayer y desde ese jueves también permanece aislada. Y los otros 3 restantes, explicaron que corresponden a una misma familia constituida por la madre, el padre y una hija, que tienen antecedentes de haber estado en un crucero que recorrió países con circulación viral. Cuando llegaron ya presentaban síntomas desde hacía cinco días y luego de dar aviso fueron aislados.

Laboratory technicians work with samples during a coronavirus analysis simulation at the Malbran institute in Buenos Aires, Argentina February 29, 2020. Picture taken February 29, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

En el parte diario de la cartera de Salud se especificó que “en Argentina la mayoría de los casos son importados y se detecta transmisión local en contactos estrechos, sin evidencia de transmisión comunitaria. El país continúa en fase de contención”.

Además informaron que “las autoridades sanitarias de las provincias se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos confirmados, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario con seguimiento diario establecido por protocolo”.

Esto casos se suman a los 11 de infectados que ayer informó el Ministerio. Los 11 casos de ayer son 6 de la Ciudad de Buenos Aires, 2 en Chaco y 2 en Tierra del Fuego y uno en la provincia de Buenos Aires.

También se informó que de estos once casos, ocho corresponden a casos con antecedente de viaje a zona de riesgo, mientras que los tres restantes son contactos estrechos de casos confirmados. El total de casos confirmados en Argentina es 65 casos, de los cuales dos fallecieron.

Adrián Escandar

Por otro lado, el Gobierno incluyó este lunes a Brasil y Chile en la lista de los países de riesgo por el coronavirus. Los dos países limítrofes se suman a la lista que ya integran Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón, Irán y el continente europeo.

El presidente Alberto Fernández decidió la semana pasada que todos los vuelos provenientes de esas zonas queden suspendidos por 30 días. A esa medida le agregó ayer el cierre de todas las fronteras del país con el fin de frenar y bajar al máximo la circulación del virus en el país.

Todos los vuelos internacionales pudieron operar hasta hoy para llevar o traer residentes a su país de origen. A partir del martes solo Aerolíneas Argentinas podrá operar para repatriar residentes. La línea de bandera ya tiene dos vuelos programados desde el aeropuerto de Miami que serán los primeros utilizados para que los argentinos varados fueran volver al país.

Ayer, además, el presidente Alberto Fernánez anunció la suspensión de las clases por 15 días para minimizar la circulación del coronavirus. Lo hizo luego de encabezar una reunión en la quinta de Olivos donde participaron funcionarios del gabinete, dirigentes de la oposición y especialistas.

También, Fernández dispuso una autorización para que los mayores de 60 años, lo que se conoce como la “población en riesgo”, puedan tomar licencia de sus respectivos trabajos, evitando aglomeraciones de gente en transportes y en lugares de trabajo para minimizar lo más posible el riesgo de contagio con coronavirus. “Vamos a disponer mañana el licenciamiento de todos los mayores de 60 años. Que es la edad que nosotros reconocemos de mayor riesgo”, sostuvo Fernández. “Por lo tanto, a las personas mayores les vamos a pedir que se queden en sus casas tranquilas, que disfruten de sus casas”, sostuvo el Presidente.

Hasta ahora, en países que están atravesando una fase más avanzada de la epidemia, la mayor parte de las muertes se producen en la franja de los adultos mayores que son además las personas que con más frecuencia presentan patologías previas, lo que aumenta el riesgo de complicaciones de la enfermedad y de decesos.

Adrián Escandar

Tras este anuncio, el gobierno nacional convocará a los líderes parlamentarios de la oposición a una reunión en la que continuarán trabajando en los próximos pasos a seguir.

La idea, según revelaron a este medio, es convocar a un “gran acuerdo nacional” de cara a la grave crisis sanitaria y económica que enfrenta el país.

Por otro lado, el presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, anunció este lunes el cierre total de la frontera con Argentina en medio de la pandemia de coronavirus y luego de reportar que el total de casos positivos en el país sudamericano ascendió a 29.

El cierre será fluvial, aéreo y marítimo, dijo el mandatario en una conferencia de prensa según reportó el periódico El País, aunque no estaba inmediatamente claro cuándo comenzará a regir.