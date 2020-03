La Municipalidad suspendió la actividad en Plaza Rocha

El Gobierno municipal ha decidido suspender la actividad de la denominada Feria Rocha, como una de las tantas medidas de prevención para no propagar el coronavirus. Al mismo tiempo se va a evaluar la posibilidad de brindar días extras a los feriantes.

Por su parte, Vanesa Córdoba, referente de los vendedores en Plaza Rocha, admitió que "vamos a acatar la medida porque es para el bien de nuestra salud, de la familia y de toda la sociedad".

"Esto nos afecta a todos. Tenemos 8 días al mes para trabajar, no nos podemos abastecer con productos de higiene, acceder a medicamentos, se nos complica porque no tenemos ningún otro tipo de ingreso, pero van a evaluar la posibilidad de darnos tres días por semana en lugar de dos, cuando se levante la cuarentena", le dijo a El Marplatense.

Y agregó: "No sé cómo vamos a hacer para subsistir en el mientras tanto. La mayoría de los que estamos en la Plaza no cobramos ningún plan, ni tarjeta, así que saldremos a pedir prestado, pero es una situación que excede al municipio, que no prometió que vamos a estar en un diálogo continuo".