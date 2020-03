Sin Control: vecinos y turistas desafían al virus paseando por la ciudad

Las medidas de prevención y concientización en la lucha por evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 son tan importantes como necesarias. De todas maneras, a pesar de las mismas, muchas personas pertenecientes al segmento de alto riesgo, siguen optando por salir y permanecer en espacios públicos, con lo que esto conlleva de cara a la pandemia que azota al mundo.

"Las medidas que se han tomado hasta ahora me parecen perfectas, creo que se está actuando bien. En mi caso particular, por suerte tengo tele trabajo,entro a trabajar a las 14 y por suerte puedo hacerlo desde casa, sin problemas", manifestó un joven padre, quien se encontraba junto a su hija de compras, en declaraciones a El Marplatense.

En referencia a la cuarentena voluntaria y la recomendación de que la gente no salga de su casa señaló que "se complica con mi hija, por eso en este momento estamos haciendo las compras en un lugar abierto y ya nos estamos yendo para el departamento, siempre llevando alcohol en gel en la mochila y lavándonos las manos permanentemente, tratando de no ir a restaurantes, ni lugares cerrados".

Por su parte una vecina, la cual forma parte del segmento de edad de riesgo indicó que "lamentablemente es un virus mas, de tantos que han habido desde hace años. Hoy salí a caminar por la costa y mirar el mar hermoso que tenemos, y estar un rato al aire libre".

Al ser consultada por el temor a al contagio, la misma señaló que "tomando los recaudos necesarios, como no tener contactos con otras personas, lavarme las manos permanentemente, tomar un poco de aire, entre otros, no me da miedo el contagiarme".

Con respecto al cierre de bingos y casinos, aseguró que "me parece perfecto, tenemos que tratar de quedarnos dentro del hogar", destacó.

Además de los vecinos, los turistas también transitan las calles sin aparente preocupación "en mi caso, soy de San Juan y se trata de un viaje programado desde hace mucho tiempo y cuando estaba pronto a salir, comenzaron a darse los primeros casos, por lo que en ese momento no se veía lo que estamos viviendo en este momento", manifestó otra de las personas que eligió recorrer la ciudad, desafiando al virus que nos afecta a nivel mundial.

"En realidad tendría que quedarme hasta la semana que viene, pero ya he hablado con la empresa y esta misma tarde estoy regresando a mi provincia, donde realizaré la cuarentena correspondiente", concluyó el turista sanjuanino.