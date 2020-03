A partir de la medianoche no podrán ingresar turistas a Mar del Plata

A partir de la medianoche de este jueves quedará terminantemente prohibido el ingreso de turistas a Mar del Plata. Así lo informó esta tarde el secretario de Seguridad Darío Oroquieta, en diálogo con El Marplatense.

De acuerdo con lo expresado por el funcionario, solo podrán entrar a la ciudad aquellas personas que certifiquen debidamente su domicilio local y que firmen una declaración jurada.

Esta tarde, Oroquieta junto a efectivos policiales montaron un operativo sobre la ruta 2, por medio del cual controlaron los vehículos que circulaban y registraron la presencia de marplatenses y turistas. Al respecto, la autoridad dijo: "Es un operativo de control de los vehículos que ingresan a Mar del Plata con turistas y pasajeros del exterior, en el cual se los notifica de la necesidad del aislamiento, como dice el decreto presidencial".

"Con la llegada del fin de semana largo aumentamos la presencia y les informamos de este paso más, que es que a partir de las 0 horas vamos a implementar dos filas, una de residentes y otras turistas, el turista no podrá ingresar, solo podrá ingresar el residente", continuó, para luego agregar: "No salgan, no vengan porque no van a poder entrar".

Acerca de la posibilidad de disponer transporte especial para aquellos marplatenses y batanenses que hubieran quedado fuera del Partido, expresó: "Evaluaremos la situación y en función de la cantidad estaremos predispuestos a ayudar a cada uno de los marplatenses que lo necesiten"

Asimismo, Oroquieta pidió tener consciencia de la emergencia sanitaria. "Consideramos que es importante que la gente sepa, el marco de la situación de salud que vivimos, debemos entender que nos cuidamos entre todos quedándonos en nuestras casas, no podemos saturar el sistema de salud de Mar del Plata", dijo.

Sobre la llegada de personas desde el extranjero, concluyó: "Hemos notificado a más de 1.100 personas, ha sido un trabajo conjunto muy duro, esta gente tiene que cumplir un aislamiento, vamos a ser muy severos con el tema, vamos a aplicar el total del peso de la ley porque se está poniendo en riesgo a los ciudadanos".