Cuáles son las medidas preventivas para cuidar la salud del intendente

Por Carlos Walker

“Les pido a los turistas que no vengan. Queremos reducir al máximo la circulación de personas en nuestra ciudad para evitar la propagación del coronavirus. Seamos responsables”, escribió este martes el intendente Montenegro en la red social Twitter tras una reunión que mantuvo con distintas cámaras de empresarios vinculadas al turismo marplatense.

De cara al fin de semana largo, el jefe comunal fue enfático en su pedido a los turistas: “No vengan a Mar del Plata, estamos trabajando para cuidar a los marplatenses”.

Tras esas palabras, Montenegro mantuvo otros cuatro encuentros oficiales durante ese mismo martes y encabezó una conferencia de prensa.

A las 2 de la madrugada de este miércoles, tomó su celular y llamó al coordinador de gabinete. Le manifestó su bronca al ver un video de un contingente de abuelos a puro festejo nocturno en un bus recreativo en las calles marplatenses. “¿Qué hace esta gente en el Olita?”, preguntó. A las pocas horas, Montenegro estaba firmando un decreto para prohibir la circulación de buses recreativos.

Situado en el centro de la toma de decisiones para enfrentar la pandemia del coronavirus en Mar del Plata, el intendente redobló su dedicación horaria en los últimos días y el contacto con sus funcionarios afectados al abordaje de la emergencia sanitaria declarada en el Partido de General Pueyredon.

Cuidar la salud del titular del Ejecutivo comunal es una cuestión de estado en una situación de crisis. A pocos meses de haber cumplido 57 años, Montenegro no integra el grupo de empleados municipales, de mayores de 60 años, al que Ejecutivo local recomendó aislamiento voluntario. Tampoco, es parte de la población de riesgo de adultos mayores, de más de 65 años.

Con el objetivo de reducir los riesgos de contagiarse de coronavirus, el jefe comunal modificó algunas tareas en su rutina de trabajo: canceló las actividades con vecinos en los barrios y adoptó medidas preventivas en las reuniones de gestión.

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, el coordinador del gabinete del Ejecutivo municipal, Alejandro Rabinovich, explicó que “el intendente está trabajando las 24 horas, está despierto durante todas las noches, hay un equipo de detrás de todo esto, lo tratamos de contener”. “Hemos hablado del tema de su salud este martes, pero el intendente entiende que en este momento tiene que estar al frente de la situación”, remarcó.

A su vez, el funcionario manifestó que “el intendente está cumpliendo el protocolo en cada una de las reuniones que mantiene con diferentes sectores”. “Estas reuniones se mantienen el metro de distancia entre uno y otro. Se está cumpliendo el protocolo de contacto social. Hay un compromiso del intendente de cumplir con estas cuestiones”, detalló.

“Montenegro está constantemente en el COM, pero también tiene reuniones en el Palacio municipal, cuando tiene reuniones con los secretarios o concejales”, agregó Rabinovich, quien subrayó: “El intendente venía haciendo dos o tres reuniones por semana en los barrios. Lo quería seguir haciendo, no lo quería suspender, pero le dijimos que no era bueno el contacto en este contexto. Tampoco, era bueno la aglomeración de gente. Lo entendió y por ahora estas reuniones están suspendidas”.