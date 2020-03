CORONAVIRUS

Cuarentena total obligatoria: qué se puede hacer y qué quedará prohibido

A partir de la medianoche de mañana no se podrá circular por las calles, a no ser que se concurra a comprar elementos de primera necesidad o a un centro de asistencia médica. No hay obligación de concurrir a los lugares de trabajo, salvo aquellos de emergencia, servicios públicos o venta de alimentos. Los bares, escuelas, centros de entretenimiento y de recreación permanecerán cerrados, al menos hasta el 31 de marzo.