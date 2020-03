Un marplatense está varado en Perú a la espera de su repatriación

Roberto es uno de los tantos argentinos (más de 700) que se encuentra varado en Perú, país que tiene las fronteras cerradas por el Coronavirus, y espera por un acuerdo entre los Gobiernos para poder regresar a Argentina. Se trata de un marplatense que "mochilea" desde hace un año y actualmente se encuentra en Cuzco.

"Somos unos 720 argentinos en Perú. En Cuzco donde estoy hay 350 argentinos varados. Ante esta situación uno quiere regresar a su país, estar con su familia. La ciudad en este momento hay cuarentena con libertades restringidas. Se de otros argentinos en otros hostels que han salido y la policía los interrogó. Ahora hay toque de queda de 20 a 5", explicó "Beto" desde Perú a El Marplatense.

Si bien ya han comenzado a "mover fichas" con la embajada, cancillería y el Gobierno, todavía no hay certezas sobre la repatriación. "Uno de los inconvenientes mas importantes que tenemos es que el Gobierno no deja entrar aerolíneas. Lo otro que se gestiona es liberar vuelos de Cuzco a Lima, de ahí nos van a llevar a Buenos Aires. Si hay que pagar vamos a pagar, estar en esta situación en un país que no es el tuyo no ayuda en nada. Ahora lo mejor es volver", aseveró Roberto.

Uno de los problemas fue que el Gobierno peruano decretó la emergencia un domingo, sin días previos de aviso para que los argentinos pudieran diagramar su salida del país. Ahora, las fronteras están cerradas y hay toque de queda.

"No se ve gente mucha gente en la calle. En Lima hubo algunas detenciones de gente que está en algún restaurante pequeño o algo. Hay gente que lo minimiza, pero la realidad es que hay que estar adentro. Yo salgo para comprar al supermercado o a la farmacia, que fui a controlarme la presión. Hay que acatar, cuidarse", reflexionó el joven marplatense.

Por último, mientras espera alguna respuesta oficial, Roberto recalcó la predisposición de Alberto Fernández y el Gobierno nacional. Además, pidió que no se juzgue a la gente que se encuentra fuera del país. "En mi caso hace un año que viajo. Son cosas que pueden pasar que quedes varado, a cualquiera que le pase no le desearía que quede en un país sin poder regresar a Argentina, hay que ser empático en ese sentido", concluyó.