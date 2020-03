Gremios del puerto exigen un protocolo de trabajo y los barcos están paralizados

Diversos sindicatos del puerto local exigen a las autoridades y los empresarios generar un protocolo de trabajo que permita cuidar la salud de los trabajadores frente al avance del coronavirus. Mientras tanto, se niegan a permitir la salida de embarcaciones.

El Marplatense dialogó con Daniel Flores, secretario general del Sindicato de Conductores Navales (SICONARA), quien dijo: "La flota está paralizada por cuestiones de salud". "Queremos tener un protocolo para poder trabajar, porque los que existen no tienen en cuenta que esto no se puede cumplir como en tierra, que en un barco para cenar y convivir no tenemos distancia entre nosotros", continuó.

"Además queremos hacer hincapié en el hecho de que estamos abiertos a sugerencias de expertos, porque así no podemos salir", agregó el representante. Durante estos días mantuvieron reuniones con empresarios, comentó, en las cuales compartieron su preocupación. Sin embargo, no se llegó a una solución.

Por el momento, las embarcaciones no salen, a excepción de dos que "burlan todo tipo de seguridad sanitaria", consideró Flores. "En Santa Cruz y Chubut pararon, pero si esto dura más de 15 días no sabemos cómo manejarnos", expresó.

"La mayoría de los trabajadores veníamos trabajando normal, entiendo que otros gremios tienen más gente que estaba esperando para salir ahora y por eso apuntamos a ellos", siguió, al ser consultado sobre la situación actual.

Por el coronavirus, las plantas pesqueras y el puerto en general estableció un protocolo de distancia entre trabajadores y de cuidados en la salubridad, algo que sería imposible de implementar en las embarcaciones por la falta de espacio.