Puerto: "La cuarentena no es una medida de fuerza, sino una prevención"

Ante el avance del Coronavirus y de acuerdo a la emergencia sanitaria dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación, diferentes sindicatos del Puerto de Mar del Plata, decidieron paralizar la actividad, sumándose a la cuarentena establecida por el gobierno hasta el 31 de marzo, como medida de prevención al contagio del virus en los tripulantes y su grupo familiar.

"De acuerdo a lo manifestado por el presidente Alberto Fernández en su discurso referido a las medidas de prevención del Coronavirus, y en base a la experiencia de la Gripe A en el 2009, sabemos que el puerto es un lugar de alto nivel de contagio, hemos decidido desde todos los gremios, acogernos a la cuarentena establecida por el gobierno", manifestó Pablo Trueba, referente del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), en declaraciones a El Marplatense.

"Los gremios que han tomado esta decisión, son el Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), el Centro Patrones de Pesca, el Sindicato Conductores Navales Regionales y el Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE). Es importante que se entienda que no es una medida de fuerza, sino una prevención debido a que no contamos con un protocolo y encima estamos transitando una cuarentena familiar, ya que de eso se trata, cuando hay una cuarentena, para que los chicos no vayan a los colegios".

"Ante esta gravedad hemos decidido esta cuarentena, la cual ha sido muy bien recibida por las tripulaciones, ya que no tenemos seguridad de que no nos vayamos a contagiar de este virus que está afectando a todo el mundo", remarcó.

Con respecto al trabajo en las embarcaciones, Trueba señaló que "en cualquier barco, si bien no hay un asinamiento, el trabajo se realiza en un ámbito muy reducido, por lo que se hace imposible respetar en todo momento la norma de que haya un metro y medio entre trabajador y trabajador. Es imposible que no compartamos entre todos un baño, una habitación, un plato, cubiertos y demás".

"Por este motivo con respecto a las infecciones, en cualquier lugar del mundo lo primero que se hace es tener mucha precaución en los puertos, como en otros lugares, como las fronteras y los aeropuertos", destacó.

Al ser consultado por la duración de la medida, el referente de SIMAPE indicó que "realizaremos la cuarentena hasta el 31 de marzo, tal cual lo ha detallado el gobierno Nacional y mientras tanto estamos trabajando desde los gremios en anteproyectos para que todas las partes lo trabajemos en aporte, sobre un protocolo fijado en normas internacionales, que creemos nosotros puede funcionar arriba de un barco".

Finalmente sobre como afectará la media dispuesta desde los sindicatos, con respecto a lo económico, Trueba afirmó que "seguramente afectará mucho, pero mucho mas afectará a la salud, si no la llevamos adelante".