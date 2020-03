Salud analiza hoteles de la ciudad para alojar casos sospechosos

La secretaría de Salud informó que se encuentra analizando hoteles de la ciudad para alojar casos sospechosos de coronavirus. Lo adelantó la secretaria Viviana Bernabei en diálogo con Radio Mitre Mar del Plata.

"Estamos trabajando de forma preventiva analizando diferentes estrategias, como el tema de hacer aislamientos sociales no domiciliarios, utilizando algunos hoteles de la ciudad"; comenzó. El objetivo de esta medida es que todos aquellos casos sospechosos o leves puedan ser monitoreados por médicos y enfermeras, sin llegar a los hospitales, que deben estar preparados para casos más severos.

Como expresó Bernabei, se buscan estrategias que permitan dejar camas liberadas. Actualmente, se encontraron dos hoteles con 200 camas que cumplen con los requisitos dispuestos. Están ubicados en zonas urbanas de Mar del Plata.

Al ser consultada sobre la posibilidad de utilizar el complejo Chapadmalal, expresó: "No puede ser una opción porque tiene problemas con la calefacción y no llegaron a hacer una conexión externa". Asimismo, no se pueden utilizar hoteles con piso alfombrado, por salubridad. "Hay cuestiones operativas que hacen que no todos cumplan con los criterios", contó.

Finalmente, la secretaria de Salud adelantó que podría extenderse la cuarentena, si aparecen más casos sospechosos. "Las medidas que hemos tomado, aun cuando parecían extremistas, son destinadas a mantener una tasa de contagio baja, si el escenario epidemiológico nos dice que tenemos que prorrogar la cuarentena y la suspensión de clases, se va a aconsejar de esa forma", dispuso.

"Vamos a tener un invierno largo y complejo, pero tenemos como objetivo cuidar la salud de marplatenses y batanenses", concluyó.