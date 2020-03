Boris Johnson tiene coronavirus

Boris Johnson, el primer ministro brintánico dio positivo por coronavirus.

Tiene síntomas leves y se autoaislará en Downing Street, la residencia oficial del gobierno británico, donde seguirá a cargo del manejo de la crisis por parte del gobierno.

"Fue analizado por coronavirtus en el centro médico Professor Chris Whitty," detallaron en un comunicado las autoridades británicas.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020