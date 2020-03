Delivery: una opción para el aislamiento, pero que se volvió un riesgo

En el marco de la emergencia sanitaria nacional y el aislamiento social obligatorio, el servicio de delivery se acrecentó dado a que muchos lugares de comidas han cerrado sus puertas. No obstante, hay deficiencias para los trabajadores que deben pagar de su bolsillo los elementos para prevenir el contagio y han sufrido una creciente ola de robos, a través de pedidos "truchos".

Yanina Arismendi, una de las referentes, contó como es la situación actualmente de los trabajadores de delivery y expresó que "estamos trabajando normalmente.El tema es que hay muchos locales cerrados y la policía detiene mucho, sobre todo a la noche, por lo que tenemos un permiso que presentar. De lo contrario, recibimos multas. Nuestro horario finaliza a la 1 de la madrugada".

Y agregó que "le hicieron multa a unos compañeros por no tener el permiso actualizado. PedidosYa manda la actualización todos los días, no así Glovo. No vemos la diferencia entre que sea por única vez o a diario. Al vernos con la ropa de trabajo ya debería estar permitido circular, pero está bien que tomen recaudos".

Precisamente, en cuanto a los recaudos personales, Arsimendi detalló que "todo lo que implica barbijos, guantes y alcohol en gel sale todo de nuestro bolsillo. Ninguna aplicación se hizo cargo. Supuestamente en Capital Federal la empresa se estaba haciendo cargo y el supervisor nos dijo que iban a hacer que llegue a Mar del Plata".

Mientras que otras de las cuestiones que preocupan a los trabajadores, son los reiterados hechos de inseguridad. "Está complicado porque más allá que la policía esté constantemente dando vueltas, al estar las calles están tan desoladas, hacen pedidos truchos y cuando llegas, te roban. En la zona de Libertad al 3000 hubo varios", contó la referente al respecto.

Una problemática que se suma al tema de los salarios, ya que según Arismendi comentó en el programa "Antes que sea tarde" que se emite por Mitre Mar del Plata (FM 103.7) "nos están pagando el básico de invierno y es una miseria. Además están trabajando muy pocos deliverys. Encima si no te cuidás, te contagias y te morís. Es la realidad".