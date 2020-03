Los hijos de Claudia Repetto atraparon a Ricardo Rodríguez

Un amigo de los hijos de Claudia Repetto encontró a Ricardo Rodríguez, el principal sospechoso por la desaparición de la mujer de 53 años, mientras circulaba por la zona de Rondeau y Vértiz. El joven lo redujo hasta que llegaron los hijos de la mujer, que se encontraban en la cercanía, y luego intervino personal policial.

Actualmente, el sospechoso permanece detenido en la comisaría tercera, pero no emitió declaraciones sobre el paradero de Claudia.

"Pasábamos por Vértiz, cerca de la plaza, y un amigo me llama y me dice 'lo tengo'. Fuimos y le pregunté donde está mi mama, y el me decía 'no me la llevé'", expresó Cristian en diálogo con El Marplatense. "Vino la policía y se lo llevaron. No nos dijo nada", agregó.

Según pudo averiguar este medio, un amigo de los hijos de la mujer desaparecida desde el 2 de marzo localizó a Rodríguez alrededor de las 20 en la zona sur de la ciudad.

Rodríguez llevaba una mochila y en el interior tenía la llave de una casa, así como unos cordones, medias, una radio y una campera.

El fiscal Fernando Castro, encargado de la investigación, ya fue notificado y dispuso las actuaciones de rigor. Se espera que en las próximas horas se pueda tomar declaración al detenido para tener conocimientos sobre el paradero de Claudia.