Marplatenses crean un generador de ozono que esteriliza habitaciones y elementos 

Marplatenses crearon un generador de ozono que esteriliza rápidamente habitaciones y elementos que se encuentren dentro de la misma. Un invento fundamental en la lucha que el mundo viene realizando contra el coronavirus.

Hernán Yannuzi, creador del diseño detalló que "sirve para cualquier sala hospitalaria, habitación, terapias, para crear salas grises en donde se trasladen elementos para esterilizar como camas, ropas, máscaras". "La habitación y todos sus elementos son esterilizados, el gas ozono llega a toda la superficie, pisos, paredes, techos, lámparas. Todo lo que esté dentro entra en contacto con esa masa de ozono y va a tener la acción esterilizante", explicó el ingeniero presidente de FG ingeniería.

"Esto no existía, hay algunos esterilizadores que son de hombres de pie. El hombre esta dentro con una pistola pero el conjunto de ozono ultravioleta no estaba en ningún lado", aseguro y explicó el proceso de funcionamiento: "El ozono esteriliza todo pero genera que no se pueda usar rápidamente la habitación, sin embargo, las lamparas ultravioletas generan que la masa de ozono se rompa y se reconvierta en oxigeno. Así permite utilizar rápidamente el ambiente, en 20 minutos está reutilizable".

Por último detallo los trabajos que actualmente realiza la empresa: "Nosotros somos FG, una empresa marplatense que genera hace 25 años agua ultra pura para tratamientos dialíticos. Plantas de aguas purificadoras, normalmente trabajamos con ozono y tecnología ultravioleta. Hemos exportado la tecnología a 17 países del mundo".