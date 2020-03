Coronavirus en España: "En Argentina no tienen ni idea de lo feo que está esto”

Luisina Muñiz es una de los tantos marplatenses que decidieron radicarse en el exterior. Desde octubre de 2006 reside en Roquetas de Mar, un municipio español de la provincia de Almería y la comunidad autónoma de Andalucía.

El Marplatense se ha comunicado con la joven que se manifestó asustada y preocupada. Cómo atraviesa esta cuarentena, las medidas del gobierno español, la actitud de los españoles ante el aislamiento obligatorio, los controles y la situación laboral, fueron las temáticas abordadas.

“La verdad que la cosa esta fea; ni quiero mirar las noticias porque hay cada día más muertos. Por suerte en la zona donde vivo está bastante controlado y somos la segunda comunidad con menos muertos e infectados pero de verdad da miedo todo lo que está pasando”, comienza la conversación con la marplatense.

Y a la distancia advierte: “Allí cerraron todo bastante rápido y lo están haciendo bien. Aquí recién con 500 infectados empezaron a tomar medidas”.

En relación al cumplimiento de la cuarentena obligatoria, Luisina destacó varias situaciones, algunas inusuales, como “al principio los desgraciados iban a las protectoras de animales a llevarse perros para poder salir a pasearlos”, aunque también reconoció que “ahora no se ve prácticamente nadie en la calle y la policía te multa con mucho dinero. Alrededor de 600 euros es la mínima si te paran y no podes justificar el por qué saliste”.

Y sobre el control policial, la marplatense contó que “está bastante controlado. Muchos policías. Si sales te pueden parar, te preguntan a dónde vas, y llegan a pedirte el ticket de la compra. Incluso miran si estás cerca de tu casa para comprobar que no fuiste más lejos a comprar o a pasearte”.

Además detalló que “también controlan si vas con el perro (que los puedes sacar), pero si te vuelven a parar por lo mismo varias veces, te pueden multar por sacarlo mucho”.

Asimismo, existen permisos por ejemplo para “gente con trastornos especiales y se puede sacar a los niños con autismo”. Y continuó: “también han puesto medidas especiales para los padres separados, algo así como para que puedan intercambiar a los hijos”.

En el momento de la conversación, Luisina intenta explicar todo, cada detalle, aunque es tanta tal vez la necesidad de avisar la gravedad de la situación que se desordena. “La gente está muriendo sola; sin velorio, sin nada, un horror. En Argentina no tienen ni idea de lo feo que está esto”.

En relación a las cuestiones laborales, explicó que "desde el 14 no trabaja nadie más que supermercados, farmacias y médicos. Yo fui el 14 a trabajar y el presidente dio el comunicado al mediodía que decretaba el estado de alarma. Luego las empresas llegaron a un acuerdo y nos dijeron que cerrábamos".

Luisina Muñiz trabaja en venta de telefonía celular y el servicio de cambio de compañías. Respecto a la cuestión salarial confió que "las empresas están pidiendo ERTE (Expediente de Regulacion Temporal de Empleo). Esto significa que sigues perteneciendo a la empresa, te tienen en nómina pero cobramos la prestación por desempleo hasta que todo vuelva a la normalidad. Es decir: "si tienes una determinada cantidad de años aportados, si te quedas sin trabajo el Estado te paga el paro mientras encuentras otro trabajo. El importe sale de un porcentaje del tus últimas 6 nóminas. Pero primero la empresa pide esto al Estado y debe aprobarlo. Lamentablemente están un poco saturados porque todas las empresas lo están solicitando porque, si no te despiden, es como un stand by".

Al igual que en su ciudad natal y toda la Argentina, en España "han habilitado números donde tu llamas y das tus síntomas. Ante todo no hay que ir al hospital para nada, salvo que estés muy grave. Entonces te atienden por teléfono y si estás mal o creen que puedas tener el virus van a tu casa (en algunas comunidades no en todas) y te hacen la prueba. Luego te avisan por mensaje el resultado y si eres positivo te dicen qué hacer, pero te quedas en casa. En el único caso que te internan es si no podes respirar porque los hospitales están colapsados", cerró la marplatense que atraviesa el coronavirus en España.