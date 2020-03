"Dependiendo de la salud de cada persona, es un tsunami que te moja o te lleva puesto"

Argentina liderará un ensayo que intenta probar la eficacia de un fármaco antiinflamatorio en pacientes severos con COVID-19, a través de un equipo de investigadores médicos interdisciplinar.

El ensayo ya tiene la autorización preliminar de la ANMAT como “protocolo de emergencia sanitaria” y se hará para evaluar si un fármaco antiinflamatorio (colchicina) -que ya se indica para tratar a pacientes con otras enfermedades- puede ser eficaz para reducir el desarrollo de problemas severos en los pacientes internados.

En varios países se están realizando pruebas clínicas para evaluar fármacos que se indicaban para otras enfermedades, para aplicar a la infección causada por el nuevo coronavirus. Y dentro de este grupo de investigadores desde Argentina interviene el médico clínico Pablo Corral, docente de farmacología de la Carrera de Medicina de la Universidad FASTA de Mar del Plata, quien dialogó con El Marplatense de esta cuestión y otras relacionadas al COVID-19.

"Está previsto que el ensayo se lance en las próximas 48 horas, que tiene una aprobación preliminar de ANMAT y lo diseñamos en Argentina, desde ECLA (Estudios Clínicos Latinoamerica) utilizando colchicina, que es una droga que se usa para el tratamiento de la gota con efecto antiinflamatorio. Ya hay estudios que han demostrado que disminuye los eventos cardiovasculares", contó.

Asimismo explicó que "la razón por la cual se piensa que puede funcionar en estos casos de pacientes con COVID-19 es que cuando uno se infecta, el organismo produce en casos graves, una tormenta citoquímica que es la liberación propia del organismo de una serie de sustancias en respuesta al virus y eso terminan dañando fundamentalmente al pulmón en primera instancia. Entonces, esta droga regula o frena esta tormenta de sustancias que terminan siendo perjudiciales".

Corral especificó que la importancia de esta evaluación surge a partir de que "la causa número uno de muertes, y por la cual más del 90% de las personas terminan muriendo, comienza en los pulmones; lo que se llama Sindrome de Respuesta Severa Respiratoria. Es una falla en los pulmones, que dejan de funcionar, lo cual genera una reacción en cadena, como efecto dominó, y comienzan a fallar el corazón, los riñones, el hígado. Es decir, una falla multiorgánica".

"Esta droga la vamos a probar en pacientes que están graves, con problema pulmonar. La hipótesis nuestra, que se plantea para testear esta droga, es para ver si se puede regular o modular la respuesta del organismo para que no se genere la tormenta citoquímica que mencioné antes. De esta manera, sería como poner un dominó más blando y cortar el efecto; como retardar esa tormenta", afirmó el docente de farmacología.

- ¿Cuál es el tiempo estimado en el que se pueden conocer los resultados de estas pruebas?

- Son dos semanas de tratamiento y la muestra son 2 mil pacientes. Si tuviéramos esa cantidad, en quince días ya tendríamos los resultados preliminares. Cuando esto explote acá, porque nada hace pensar que estemos excentos a lo que sucede en el resto del mundo, podremos hacerlo con esa cantidad de personas.

Teniendo en cuenta su intervención y participación activa en materia investigativa ante la problemática del virus que pone en jaque al mundo, Pablo Corral fue consultado por El Marplatense sobre otro tipo de cuestiones.

Tal es así, que consultado sobre la etapa epidemiológica que atraviesa Argentina, respecto al resto de los países europeos, detalló que "a finales de abril llegará el pico máximo de contagios. No se sabe si el virus es estacional, si es peor en invierno que en verano. Y no se sabe básicamente porque no llega a un año de presencia en el mundo. La gripe sí es estacional y cuando empiece a hacer frío, se van a empezar a superponer los casos de gripe común con el coronavirus. Y como los síntomas son similares, se vuelve imposible distinguirlo clínicamente. Entonces, hay que hacer el test para definir. Cuando bajen las temperaturas, el virus de la influenza va a empezar a circular".

"Es muy probable que si una persona joven se infecta de coronavirus, la pase como una gripe. El problema es que la gente que requiera internación por el COVID-19 y la complicación está en que si tenés un accidente o una necesidad de cirugía mayor de urgencia, no va a haber disponibilidad de camas de terapia y hasta insumos porque va a estar colapsado el sistema", advirtió Corral.

Y, a suerte de conclusión, encontró una analogía para explicar lo que sucede en el mundo frente al Coronavirus: "Esto es como un tsunami. Por suerte la ola arrancó en China y no en Sudamérica. Va a llegar a Argentina para finales de abril y principios de mayo. El tsunami viene y la va a pasar mal el que no esté preparado para soportar la ola. Dependiendo de la salud de cada persona, el virus es un tsunami que te moja o te lleva puesto".

Por último, al no haberse encontrado un antídoto probado y eficaz contra el COVID-19, Pablo Corral destacó que "las dos estrategias que han funcionado en distintos lugares del mundo, salvando las diferencias culturales que existen, fueron el aislamiento estricto y el testeo masivo. Son dos cuestiones que ya se están implementando en Argentina".