"No nos quejamos del alimento pero no podemos dar de comer sánguches a casi 100 personas"

“No nos quejamos del alimento. Pero con eso no podemos dar de comer a 90 chicos y 60 adultos, muchos de ellos con problemas de salud”. Para Matías Sebastián Pérez, referente de la agrupación 13 de abril, la situación en los barrios es crítica: “El Municipio no nos envía mercaderia hace 3 meses”, recalcó.

“A un día de hacer correr el video con los sánguches de queso de chancho no tuvimos llamados de Desarrollo Social. No llamó nadie. Estamos esperando. Para nosotros lo que nos mandaron fue como un sobrante de cumpleaños”, remarcó Ibañez.

El Marplatense visibilizó ayer un video que la agrupación “13 de abril” había subido a las redes sociales para dar a conocer la bronca. “Vino la comida en una bolsita pero así nomas. Si alguien lo dono y el municipio lo entregó yo no tengo dudas que fue en buena fe pero no podemos alimentar a casi 100 personas con eso. No tenemos recursos porque el municipio hace 3 meses no nos entrega mercadería”.

“Nosotros tenemos 90 chicos y 60 adultos -agregó- muchos de ellos jubilados y con problemas de salud. Nosotros tenemos 6 comedores (en barrios El Martillo, Parque Independencia, Las Heras, Faro Norte, San Martín y Santa Rita”.

Para el referente, “con esta pandemia en los barrios estamos muy mal. No solo porque la gente no tiene para comer. Tenemos obreros de la construcción, changarines, fileteros y la situación no alcanza aunque reconocemos que la medida que tomó el presidente Alberto Fernández es muy buena pero necesitamos tiempo para que el mecanismo funcione y llegue a la casa de cada uno ese incentivo”.