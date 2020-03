Productos que inactivan el Covid-19

Según un estudio Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 publicado en The New England Journal of Medicine en el que se concluía que el virus del COVID-19 permanece en distintas superficies durante un determinado lapso de tiempo descubrimos que si tocamos una superficie en la que el virus aún esté activo y posteriormente nos llevamos la mano a la boca, nariz u ojos, podríamos contraer la enfermedad. Por esta razón, se hace necesario el empleo de productos de limpieza. Pero ¿cuáles?

Cómo aniquilar el virus

La realidad es que con casi cualquier producto de limpieza que tenemos en casa podemos aniquilar al virus.

El único requisito que tiene que cumplir es que contenga tensioactivos (la mayoría los poseen). La razón de esto es, a grandes rasgos, que el nuevo coronavirus posee una cubierta lipídica (grasas) que los tensioactivos son capaces de solubilizar, además de romper la interacción entre lípidos. Al dejar al virus sin su cubierta, este queda desactivado.

Ejemplos de productos de limpieza con tensioactivos son: el lavavajillas, un limpia hogar general, el detergente líquido para lavar la ropa, el quitagrasas, el jabón.

También se ha demostrado que el hipoclorito de sodio, ingrediente activo de la lavandina, es muy eficaz para desactivar el virus. Para que actúe hay que dejarla unos 10-15 minutos y luego limpiar la superficie con un paño limpio.

La lavandina funciona destruyendo la proteína y lo que se conoce como el ácido ribonucleico (ARN) del virus.

Se ha visto que el alcohol quirúrgico, es decir, el de las heridas que solemos tener en el botiquín de casa, mata a los coronavirus en tan solo 30 segundos. Es muy útil usarlo para desinfectar superficies que no se pueden enjuagar como pantallas del móvil, tabletas, etc. Se emplea poniendo un poco sobre una gasa o un algodón y frotando la superficie con delicadeza.