Vacunación 2020: los adultos mayores se pusieron en campaña

Primer día de la campaña de vacunación y los adultos mayores se acercaron en gran número para aplicarse la dosis. Más de 300 metros de personas hicieron la fila desde temprano en el Centro de Salud N° 1. Se vacunará exclusivamente a mayores de 65 años, sin Orden Médica, a partir hoy hasta el 5 de abril inclusive.

Una de las persona que aguardaba para ingresar dialogó con El Marplatense y dijo que la vacuna antigripal "es necesaria y fundamental para las defensa contra el virus. Se han preparado para recibirnos y atienden adentro y afuera. Me parece bien que se extendió la cuarentena y hay que respetarlo dentro de lo que se puede".

En tanto, otra mujer manifestó que "pensé que iba a ser el día más tranquilo porque mañana es feriado e iba a venir más gente. No me sorprende la gran cantidad de personas que hay. No llegué a vacunarme, pero estamos constantemente controlados para que mantengamos la distancia. Hay que vacunarse y quedarse en casa. El presidente está acertando con cada decisión y que la gente lo respete más".

Se dispusieron, asimismo, vacunaciones fuera y dentro del establecimiento para no demorar la esperar y evitar la aglomeración de gente.

Cabe recordar que próximamente se dará a conocer la fecha de inicio de la vacunación antigripal de los otros grupos de riesgo.