Por Carlos Walker

Este miércoles, se llevará adelante un nuevo encuentro de la Mesa Social conformada para atender “las necesidades de los sectores más vulnerables” que puedan surgir como consecuencia de la pandemia del coronavirus en Mar del Plata.

En el primer encuentro que se realizó el pasado lunes, estuvieron presentes el intendente Guillermo Montenegro, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco, los concejales Horacio Taccone (AM), Marcos Gutiérrez (FDT), Pablo Obeid (ANSES), representantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, FASTA, Pami, Desarrollo Social de Provincia y Nación, la Iglesia Católica, Evangélica, SUIM, CTA, CGT, e integrantes del gabinete municipal.

Mientras tanto, organizaciones sociales denuncian que se profundiza la “crisis alimentaria” en los barrios marplatenses. En el 2019, el Concejo Deliberante declaró la “emergencia alimentaria” en el Partido de General Pueyrredon.

Ahora sucede que existe una enorme cantidad de personas que vivían "al día" debieron pasar al confinamiento obligatorio sin recursos ni ahorros. Esos vecinos, no existen para el sistema burocrático estatal. Son invisibles y quedaron afuera del sistema. "Hoy la crisis alimentaria es peor que la sanitaria", coincidieron distintos referentes de agrupaciones sociales en el Partido de General Pueyrredon al ser consultados por El Marplatense.

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, el coordinador de Barrios de Pie en Mar del Plata, Rodrigo Hernández, señaló que “la distribución de alimentos en los barrios es uno de los puntos más flojos” en el Partido de General Pueyrredon.

A su vez, remarcó que “hay retraso en la entrega de alimentos. La gente la está pasando muy mal. Estamos esperando entregas que todavía no llegan. Es una situación compleja”. “Notamos cierta inacción y lentitud del municipio en la cuestión alimentaria. Desde la Comuna no están acusando recibo de las necesidades que se están planteando desde distintos lugares”, destacó.

“No hay un trabajo de equipo entre el municipio y la provincia en la distribución de alimentos en los barrios. Es lenta la coordinación”, denunció Hernández, quien recalcó: “No hay que esperar un desborde social para salir a distribuir recursos. Hay que prevenir esta situación. Estamos pidiendo que la provincia agilice la distribución de alimentos en los barrios, ya que la demanda se ha triplicado”.

Por su parte, la referente de la agrupación social La Nueva Esperanza, Paola Tournoud, dijo que “este mes no hemos recibido ninguna ayuda alimentaria de la provincia. Estamos gestionando y tenemos buen diálogo con la provincia, pero no hemos recibido estos alimentos para los vecinos”.

“Por su parte, el municipio no está cumpliendo un rol importante en los barrios de la periferia. Desde la municipalidad no están dando una respuesta a las organizaciones sociales”, destacó Tournoud.

Mientras tanto, el referente de la cooperativa El hormigón, Cristian Cousiño, afirmó a El Marplatense que “no vemos un trabajo coordinado entre la provincia y el municipio en la distribución de alimentos. Tiene que existir un diálogo entre el intendente Montenegro y la ministra provincial, Fernanda Raverta”.

“La estamos pasando bastante complicada. Muchos vecinos no tienen ayuda. No es suficiente el alimento que están entregando en los barrios, y no vemos respuestas del municipio, y también hay demoras de la provincia”, subrayó.

A continuación, Cousiño denunció que “algunos están mirando el color político de las organizaciones sociales para repartir alimentos”. “Todo esto va sumando bronca. No queremos romper la cuarentena para hacer una protesta ni quemar gomas, pero hay mucha necesidad en los barrios, queremos que nos envíen la mercadería, algo que hoy no está ocurriendo. Está todo muy complicado”, sentenció.

A su turno, el vecinalista de Batán, Carlos Krauth, coincidió que “no hay una coordinación entre la provincia y el municipio en el trabajo social. No hay un trabajo en equipo”. “Hay inacción. Hay funcionarios que no están a la altura de la circunstancia”, lanzó.

Para finalizar, el referente de la cooperativa San Ameghino, Eduardo Veloso, denunció que “hay un municipio ausente en la distribución de mercadería en Mar del Plata. No hay una coordinación entre la municipalidad y la provincia”.

“No está llegando la ayuda a los barrios. Vemos una situación complicada. No podemos contener a toda la gente que nos está pidiendo alimentos en los barrios. Hay mucha hambre. Es una olla a presión que va a estallar en cualquier momento”, sentenció Veloso.