La otra cara de los que se exponen en plena pandemia

Seguramente muchos marplatenses lo hayan visto y hasta lo reconozcan por ser uno de los trabajadores que aparece con Guillermo Montenegro en el video institucional de la municipalidad, difundido el 24 de marzo.

Es uno de los empleados municipales que pone en riesgo su salud frente a la pandemia del coronavirus para garantizar la higiene urbana, limpiando las calles y los distintos lugares de la ciudad. Claudio Carrasco es su nombre y dialogó con El Marplatense sobre su labor y limitaciones a la hora de prevenir el contagio.

"Hacemos el mantenimiento de la Peatonal. Desde la madrugada se ´manguerea´ y nosotros durante el día limpiamos", contó sobre su tarea diaria.

En cuanto al cambio que se generó en su trabajo habitual debido a la menor circulación de gente por el decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, Carrasco expresó que "ahora está más tranquilo porque mayoritaria la gente se está cuidando y no sale a la calle. Además de la Peatonal, somos nosotros los que vamos a otros sectores a limpiar cuando hay una marcha o una protesta".

En el video institucional, el intendente Guillermo Montenegro se encuentra con el grupo de empleados municipales y Carrasco destacó que "la verdad es que es una excelente persona. No pensábamos que era así. Eramos seis o siete y nos sorprendimos porque nos atendió muy bien. Fue un lindo encuentro. Es la primera vez que me cruzo con un intendente y es muy piola, estaba al nivel nuestro".

En cuanto a los cuidados a la hora de regresar a su hogar tras la jornada laboral, el empleado municipal confió que "tengo a mi mamá que tiene 77 años y opté por no ir a visitarla. Iba diariamente y tengo miedo de contagiarla de cualquier cosa, por eso nos comunicamos telefónicamente nomás. Yo vivo solo. Cuando llego me saco toda la ropa de trabajo en el garaje y entro directamente al baño, me higienizo bien y después hago las cosas de la casa. Pero no me veo con nadie de mi familia. Algunos te dicen que no pasa nada, que te pongas barbijo, otros que no lo uses. Entonces da miedo porque hay cosas que te confunden en qué hacer y que no".

"Estoy expuesto como algunos de mis compañeros, pero que tienen familia o hijos y los ven todos los días. Por suerte yo vivo solo y no pongo en peligro a nadie", cerró Carrasco.