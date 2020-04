"Los ex combatientes en Malvinas queremos brindar un mensaje para ganar esta nueva guerra"

A 38 años del inicio de la guerra de Malvinas, el Día del Veterano y de los Caídos en el conflicto será conmemorado este 2 de abril con banderazos, vigilias y la convocatoria a los ciudadanos para entonar el Himno Nacional desde sus casas, debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el gobierno nacional para mitigar el avance del Coronavirus en el país.

En un 2 de abril atípico por las restricciones impuestas por la cuarentena, sin los habituales actos oficiales y ningún tipo de actividad pública, los centros de ex combatientes, los familiares de los caídos y el gobierno realizarán distintos tipos de homenajes a través de los medios o las redes sociales.

En declaraciones a El Marplatense, Mariano Garbini, presidente del Centro de ex combatientes de Malvinas en Mar del Plata, recordó los hechos que marcaron la historia de nuestro país, invitando a toda la comunidad a permanecer unida en esta nueva lucha que nos toca, en referencia a la pandemia del Coronavirus, destacando que "no hay nada como un enemigo común, para unir a las personas. Lo que está en juego al romper el aislamiento, es la vida de todos".

En su discurso conmemorando un nuevo aniversario del 2 de abril de 1982, manifestó:

"Se cumplen 38 años de aquel 2 de Abril que diera inicio una serie de acontecimientos, que marcarían a nuestro país para siempre, convirtiéndose en un bisagra para la vida de aquellos que de una u otra forma, nos vimos envueltos en esa circunstancia. Ya sea como protagonistas del hecho bélico o como parte del pueblo que hizo lo suyo desde cada rincón de la Patria".

"La guerra nos transformó a todos. Muchas vidas se perdieron, jóvenes con sueños e ideales. Para nosotros los ex soldados conscriptos, el mandato era combatir y así lo hicimos. Dejamos en la defensa de ese sitio lo mejor de nosotros. Pusimos todo lo que teníamos y hasta un poco mas. Muy desprovistos y a pesar de grandes adversidades nadie bajo los brazos. De ahí se salía peleando y se peleo hasta no dar mas o hasta cumplir el juramento a la bandera, de defenderla hasta perder la vida".

"Nuestra juventud nos pedía estar a la altura del compañero, ya que sabíamos que aún muerto de hambre y de frío, daría la vida por uno y combatiría hasta el último aliento. Creíamos en la Patria de San Martín y Belgrano, la que nos enseñaron nuestras maestras y no en la del proceso de Reorganización Nacional".

"En este 2 de Abril podríamos contar sobre nuestra labor comunitaria, la cantidad de actividades que se desarrollan en nuestra sede social, la tarea de atención primaria de la salud que se lleva a cabo en el Centro de Soldados Combatientes de Malvinas en Mar del Plata o los proyectos que hacen a nuestra acción malvinizadora. Podríamos hablar de Derecho Internacional y enumerar los antecedentes que abalan la soberanía de la Nación Argentina, sobre el archipiélago de Malvinas. Podríamos llenar páginas hablando del heroísmo y el coraje de nuestros compañeros caídos".

"Pero creemos que todo eso debe ser reinterpretado en virtud de las circunstancias. Vemos que esta pandemia nos muestra otro camino. El hecho de que hoy el campo de batalla, no se circunscribe a un teatro de operaciones, sino que la guerra esta en las calles de todas las ciudades del mundo, haciendo que miremos la cantidad de fallecidos a nivel global por el Covid-19 y que los muertos duelan, todos".

"Las bajas en la guerra se cuentan según los bandos y durante la contienda unos festejan lo que otros lloran, pero en esta guerra no hay bandos, es la humanidad contra el virus y si todos tenemos la misma camiseta, todos los muertos son nuestros y entre los del mismo equipo no podemos pelear".

"Esa creemos es nuestra gran oportunidad como especie. Se dice que no hay nada como un enemigo común para unir a las personas. Hoy vemos a los países colaborando entre si para combatir la amenaza. La humanidad encerrada en su casa e increíblemente dejando salir a través de la comunicación global, lo mejor de cada uno desde el encierro. Si pudiéramos valorar de igual manera las vidas que se llevan las guerras, como la que se lleva la pandemia, habremos derrotado mucho más que a un virus".

"Quienes vivieron los días de la guerra recuerdan el estado en que se encontraba nuestra sociedad. Hablamos por boca de nuestros familiares y amigos ya que nosotros no estábamos aquí, pero recordamos que al regreso mucha gente contaba indignada que la vida nocturna continuaba. Los boliches estaban abiertos y eso enojaba mucho a los que tenían algún afecto en las islas. Según ellos no todos estábamos en guerra".

"Cualquier coincidencia que hoy genera la violación a la cuarentena en la ciudadanía, es fácil de compatibilizar con esta afirmación. No todos estamos en guerra y aquí es donde tratamos de ofrecer nuestra experiencia".

"En las situaciones de extremo peligro o supervivencia, es esencial atenerse a las normas y procedimientos establecidos. Si la consigna para ganar es el aislamiento, ese debe sur su único norte, al igual que en una unidad de combate, el error de uno no solo le puede costar la vida a uno sino también a los compañeros. Al enemigo no hay que darle la oportunidad de vencerte. Lo que está en juego al romper el aislamiento, es la vida de los demás, los que tienen tu misma camiseta".

"La esperanza queda puesta en que cuando todo esto termine no solo festejemos el triunfo, sino que sigamos jugando en el mismo equipo. Que lo que paradójicamente ha sido una lucha de los ex combatientes, como es el acceso a una salud de calidad, para tratar las secuelas de la guerra, pase a ser una lucha de la sociedad en su conjunto".

"Esta pandemia nos ha demostrado que la salud debe ser un derecho y no un negocio y por ende una cuestión prioritaria e ineludible del Estado, independientemente de su color político. Creemos que después de esto, el mundo no puede seguir siendo igual y depende de los ciudadanos generar el cambio de paradigma hacia un lugar que no tenga excluidos".

"Siempre decimos que Malvinas tiene tantas miradas como protagonistas y no podemos ser objetivos con el relato sin atender quien es el relator. Hoy los ex soldados conscriptos combatientes en Malvinas de Mar del Plata, queremos llevar un mensaje de resiliencia nuestros vecinos. Creemos en ustedes, en que van a estar a la atura del desafío para ganar esta batalla y todas las que se nos presentes en el futuro".

"Tomemos la inspiración de aquellos que creyendo en nosotros, dieron su vida por la Patria".