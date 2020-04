Torres y Liva: "Estamos mal, sin ninguna respuesta de las aseguradoras"

En medio de una situación económica, que se torna muy difícil, en el marco de la cuarentena, como medida de prevención ante el avance del Coronavirus, quienes resultaron afectados por el incendio en el depósito de Torres y Liva, se encuentran nuevamente en medio de una complicación para continuar con su día a día, teniendo en cuenta, que muchos de los que perdieron sus viviendas, aún se encuentran sin respuestas y sin poder trabajar, para subsistir en los lugares que han podido conseguir de manera temporal.

"Estamos mal, aún no hemos tenido ninguna respuesta de las aseguradoras, por lo que la estamos pasando con la ayuda de nuestras familias. En mi caso tengo una peluquería, la cual esta cerrada, teniendo en cuenta la cuarentena que estamos atravesando por el Coronavirus, que se extenderá 15 días más. Soy monotributista y la verdad es que no se como voy a hacer para pagar, todo lo que debo pagar mes a mes", manifestó Angélica Medina, quien perdió su vivienda en el incendio, en declaraciones a EL MARPLATENSE.

"Lamentablemente perdí mi casa con el incendio y actualmente estoy en un departamento que me prestó una amiga, teniendo que pagar de todas maneras las expensas y los servicios como el gas, el agua y demás. El tema es que sin trabajo es muy difícil cumplir con los pagos", aseguró.

"En su momento tenía una vida mas o menos acomodada, pero hoy día todo es muy distinto y se hace muy difícil el día a día. De las aseguradoras no hemos tenido ninguna novedad. Se que a algunas personas les han pagado, pero en mi caso particular no he recibido absolutamente nada", afirmó Medina.

"Es una situación muy difícil la que me toca, porque jamas tuve que pedirle nada a nadie, siempre pude vivir de mi laburo y todo lo que he podido tener fue en base a esfuerzo y trabajo y ahora tener que estar en esta situación no está bueno, porque yo tenía todo y esto me indigna", concluyó Angélica Medina.