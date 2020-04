Varados en el exterior: Marplatense aguarda poder regresar desde Australia

Más de 13000 argentinos se encuentran aún varados en el exterior aguardando una ayuda desde el Estado, para poder regresar al país.

Las cancelaciones sistemáticas de nuestros vuelos, el impedimento para la compra de pasajes y los cierres de fronteras de los países son las principales restricciones que impiden el regreso.

Desde el comienzo de la pandemia todos tomaron contacto con las respectivas embajadas y consulados para obtener algún tipo de información acerca la situación, sin obtener la ayuda necesaria, como el caso de Micaela Collazo, marplatense, quien se encuentra varada en Sidney, Australia.

"Nos quedamos varados con mi novio en el aeropuerto y ahora estamos en un hotel con los ahorros que nos quedaban y nos resguardamos porque el cuidado de nuestra salud es muy importante. Veníamos viendo que en Argentina se estaban tomando medidas estrictas, acordes a la situación, pero nunca pensamos que se iba a realizar la cancelación directa de todos los vuelos", relató Micaela en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde", por Radio Mitre Mar del Plata.

"Desde octubre del año pasado ya tenía programado volver por estas fechas a Argentina. Ese pasaje se canceló y decidimos sacar un pasaje nuevo. Para llegar al aeropuerto debimos tomar 5 trenes, todo un día. Cuando estábamos en la fila, nos avisaron que todos lo que tenían pasaporte argentino debían salir, pero nadie nos decían cuál era el motivo y el vuelo salió con uruguayos, brasileros y chilenos", señaló.

"En ese momento nos decían que no nos podían brindar ninguna información, ni dar un motivo de por el que no podíamos viajar. En ese primer vuelo eramos 145 argentinos, aunque para saber el total, hay que tener en cuenta que fueron varios los vuelos cancelados", destacó Micaela.

"Tuve la posibilidad de hablar con senadores, diputados y con Felipe Solá, por el tema del alojamiento. En mi caso particular tenia algunos ahorros que los tuve que utilizar para poder contar ahora con un alojamiento, pero hay personas que literalmente se quedaron en la calle, porque compraron al menos 6 vuelos para volver y se los suspendieron a todos".

"Había personas que necesitaban medicamentos, otra persona que era médica y tampoco la dejaron viajar, por lo que teníamos también mucha preocupación por los que en una situación de vulnerabilidad de necesitaban viajar, teniendo en cuenta la prioridad para los adultos mayores", indicó.

"En un primer momento nos pedían U$S 6500 por un pasaje para volver, a los tres días pedían U$S 4800 y finalmente pude comprarlo a una semana de la fecha de salida a U$S 1500. Sídney es una ciudad muy cara para estar varados, es una de las ciudades mas caras de Australia, los alojamientos mas económicos son de 50 dólares por noche a lo que hay que sumarle la comida, demás cuestiones", remarcó Collazo.

Con respecto si tuvo algún contacto con la embajada Argentina, "desde el aeropuerto llame 11 veces a la embajada, el chico que finalmente me atendió se enteró por mi lo que estaba pasando con el vuelo, me tomó el número de teléfono y me dijo que iba a hablar con los funcionarios para ver que me dicen. Luego me llamó y me dijo que efectivamente el vuelo estaba cancelado, pero que no tenía ninguna respuesta para darme, porque era muy nueva la información para ellos", señaló.

"Llamamos a Ezeiza y nos decían que nos tomemos ese vuelo, porque les tienen que permitir viajar, porque el aeropuerto está abierto, y si no viajábamos, perdíamos el vuelo. La línea área por la que teníamos que viajar nos decía que no era así, luego volvimos a llamar al consulado y el consulado está cerrado desde el 24 de marzo. Solo dejaron un papel en la puerta, con un teléfono de emergencia, donde nadie atiende", subrayó.

"En la comunicación con Felipe Solá, con respecto al tema alojamiento, nos prometió que iban a tener una ayuda para los varados, aunque sea para las prioridades, de las personas que no tienen dinero, ni trabajo y nos dijo que se iba a cumplir. Desde la embajada de acá nada, lo único que nos mandaron es un listado de los hoteles que hay en Australia. La gente necesita otro tipo de ayuda o solución", concluyó Micaela Collazo.