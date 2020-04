Cuarentena: los supermercados chinos denuncian desabastecimiento

La presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos, Yolanda Durán, denunció este jueves en CNN Radio que los comercios de cercanía de esa comunidad sufren desabastecimiento y cierres en el marco de la pandemia y alertó sobre el temor a los robos “piraña” que se suceden en las últimas semanas.

“Estamos muy complicados. porque no hay abastecimiento, no hay lo necesario. De lo que pedimos nos entregan una tercera parte”, afirmó Durán en Café con Pepe.

Dijo que además “el personal no viene a trabajar porque tiene miedo al contagio” del coronavirus y entonces “el titular” del negocio “quedo solo, con la esposa y la familia y no pueden dejarlos solos porque van al Mercado Central y no pueden dejar sola a la familia”.

“Mínimamente en el super tienen que estar tres personas. También hay pocas ventas. La gente compró antes del 20 de marzo para 15 o 20 días. Van lo justo” al mercado, “el día a día. La gente va poco y nada”, apuntó.

Durán señaló que “las carnicerías cerraron porque no tienen venta” y precisó que “si tienen todo el día abierto” el local “el costo es muy alto. La boleta de luz viene entre 60 a 70 mil esos, el ABL 40 mil por mes en una superficie de 180 metros cuadrados. Todo es un costo fijo tremendo que tenemos y por eso algunos deciden cerrar porque no lo pueden atender e imaginen las pérdidas que genera”, afirmó,

La empresaria dijo que el 20 por ciento de los supermercados chinos de todo el país cerró sus puertas y “el resto está trabajando. “Hay un porcentaje que abre 3 a 4 horas por día y el resto como siempre”, enfatizó.