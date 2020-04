Jueves con ese viento que todo empuja

El mal tiempo de ayer por las intensas lluvias registradas, continúa para este jueves con fuertes vientes sobre Mar del Plata y todo el sudeste de la costa bonaerense. Por tanto, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) los vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70km/h con ráfagas, recién comenzará a disminuir entre la tarde y la noche del día de este jueves.

Durante la madrugada de este jueves y las primera horas de hoy, como consecuencia se registraron una veintena de reclamos por árboles, postes y cables caídas, según le confirmó a El Marplatense, Rodrigo Goncálvez, titular de Defensa Civil.

"Como nos marcaba el Servicio Meteorológico Nacional teníamos dos alertas. Una que marcaba por probabilidad de tormentas y lluvias importantes, y otra que hablaba de estos vientos que se materializaron y soplaron con mucha crudeza y lo van a seguir haciendo hasta el mediodía", analizó.

Y reconoció que "no son muchos los reclamos que han ingresado y lo más importante que en el plano social la situación viene controlada. No obstante, la ciudad está en calma que hay mucha menos gente en la vía pública, pero con el correr de la mañana vamos a tener más eventos, aunque debo mencionar que no son más de 20 reclamos".

Al tiempo que detalló: "Hubo intervenciones en arbolado urbano, postes de telefonía y algunos cables. Algunas situaciones menores sin daños materiales hasta el momento se presentaron, pero seguimos trabajando en Defensa Civil con las distintas áreas operativas para poder ir dando respuestas".

De todas manera, Goncálvez avisó que "estamos asombrados porque el viento se hizo sentir y muy fuerte. Tenemos registros en los que se marca que sopló a más de 75 kilómetros por hora en sectores costeros. Por lo que pensábamos que en estas horas íbamos a tener un trabajo más arduo. Mejor así. Aunque al todavía no haber actividad, mucha demanda va a empezar a surgir por estas horas".