Los bancos como caldo de cultivo: "Estoy desde las 4 de la madrugada"

Este viernes ya se vive un gran movimiento en la ciudad por el comienzo del cronograma de pagos en diversas entidades bancarias. Las jubilaciones y el Ingreso Familiar de Emergencia (aquellos que cobran la asignación Universal por Hijo) son los que se apostaron desde temprano en las puertas de los bancos y las filas ya recorren más de 300 metros.

La idea de no aglomerar personas, más allá de la distancia prudente entre unas y otras, se echó por tierra ante la necesidad de los jubilados, el grupo de mayor riesgo frente a la pandemia del COVID-19. Una gran cantidad de personas en un mismo lugar, que aumenta la posibilidad de contagio.

Algunos quisieron ser precavidos y se apostaron en la puerta de sus sucursal correspoondiente desde las 4 de la madrugada. Como el caso de Juan Chavez, quien confió a El Marplatense que "estoy desde las 4 esperando que abra el banco porque me imaginaba que iba a haber mucha gente".

Detrás está César Castillo, quien arribó 15 minutos más tarde y aseguró que "como venían diciendo que abrían los bancos hoy era imaginable este quilombo de gente. Me parece bárbaro tomar distancia para cuidarnos. Cuando llegué no había más gente que la de limpieza".

Cerca de las 5.40 llegó Elba "y ya había personas", le doijo a este medio. "Pero como soy discapacitada me cedieron este lugar. Vine al cajero, pero como no me deja cobrar, entonces tengo que ir a la sucursal. Salgo una vez o dos por semana".

Todos volverán a aislarse una vez que cobren, pero lo cierto es que aunque tomen distancia prudente, hay un gran movimiento en las inmediaciones de los bancos, sobre todo de personas de mayor riesgo ante un virus de alto nivel de contagio.