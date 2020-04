El presidente Alberto Fernández reconoció esta mañana que la "explosión" del viernes en los bancos puso en "peligro" todo el "esfuerzo" que el Gobierno hizo para frenar la propagación del coronavirus y anticipó que pidió "armar un comité para ver cómo flexibilizar la cuarentena".

Fernández dijo que “tenemos previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena, pero es día a día, hay que ir viendo cómo evoluciona” y afirmó que “salir de ella tiene que ser una cosa muy cuidada”.

“Si salimos como si nada hubiera pasado, y nos llega una persona de España, nos puede hacer un estrago. Hay casos que tendrán que seguir en cuarentena. Seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio, la administración pública seguirá con trabajo a distancia, y seguirán los mayores adultos”, dijo el mandatario en diálogo con Marcelo Bonelli, en Radio Mitre.

Con respecto a las largas filas de jubilados que se vieron ayer en las entidades bancarias de todo el país, el Presidente sostuvo que "hoy parece que está más ordenado" y señaló: "Mandamos a su casa a lo que no les toca cobrar".

Fernández enfatizó en que "no puede volver a pasar" la situación que se vivió ayer en todo el país, con miles de personas agolpadas frente a las sucursales para cobrar los haberes y asignaciones. "Lo que es importante es que todo tengamos en cuenta la importancia de la cuarentena", insistió.

Así, se lamentó por la desorganización en las entidades bancarias y las extensas filas en pleno aislamiento social y apuntó: "Pucha, todo este esfuerzo en un día lo ponemos en peligro".

"Se mezcló gente que cobraba la Asignación Universal y la ayuda especial con personas que no habían cobrado en su momento la jubilación", analizó el Presidente. "Fueron a los bancos gente que no debía. El cronograma de pagos no lo respetó la gente", sostuvo.