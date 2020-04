Frutihortícolas denuncian aumentos de precios desmedidos en la venta al público

En medio de la pandemia y debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio que decretó el gobierno nacional, los valores de frutas y verduras se dispararon. En ese marco, el titular de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredon, Ricardo Velimirovich, anticipó en diálogo con El Marplatense que publicarán un listo con el pago que reciben por la materia prima, ya que los incrementos son desmedidos y "hay precios que no tienen nada que ver con la realidad del campo".

"Estamos un poco molestos porque se habla de aumentos de precio y no es así, por lo menos en el campo no lo es, pero no depende de nosotros. Uno sigue escuchando en la televisión y viendo que hay precios que no tienen nada que ver con la realidad del campo. Debe haber una variante por oferta y demanda, pero la variación que reciben los consumidores es demasiada", sostuvo el productor.

En ese sentido, Velimirovich aseguró que los productores contrarrestarán estas subas injustificadas "publicando los precios que se pagan en el campo, generando así un impacto". "Creo que no tenemos otra alternativa porque sino queda la duda de quién pone el precio alto. Llegó el momento de colaborar también con eso y lo vamos a empezar a hacer en los próximos días. Esto va a traer otra visión al Estado, que va a permitir controlar los precios", agregó.

Por otro lado, indicó que el sector está tomando recaudos extras en la limpieza de los camiones y cajones, para que la pandemia no llegue a los productores. "Estamos trabajando, abasteciendo a la población, corriendo riesgos y tomando algunas medidas que hemos solicitado a nivel nacional y provincial, como es la desinfección de todos los envases y de los camiones para dar garantías y para asegurar la salud de todos los trabajadores y los productores", destacó.

"La cadena productiva no se puede detener de un día para el otro. No se puede tirar la cosecha porque se corta la cadena y terminaría con un escalón de más de 90 días de producción. Nos sirve estar en funcionamiento, pero, lo que ha pasado, disminuye por supuesto el consumo de productos. Estamos orgullos de los productores, vemos como ellos se ocupan de la desinfección de los campos, se ocupan de salir lo menos posible y de descargar todos los insumos que se puedan", detalló.

Por último, expresó que tienen "algunos problemitas" para conseguir insumos, ya que algunos comercios están cerrados y eso hace que "se corte el equilibrio productivo, aunque se puede seguir trabajando".