Mediante un video que difundió anoche en sus redes sociales, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, se refirió a las largas filas de jubilados que se vieron ayer para cobrar sus haberes y describió todas las medidas preventivas que está adoptando el municipio ante la pandemia de coronavirus. “Nos estamos preparando para el peor escenario”, dijo.

"Lamentablemente lo que ocurrió en los bancos, nos hace retroceder en esta lucha. Todos sentimos mucha bronca y una gran tristeza. Pero sigo trabajando como el primer día en una planificación sanitaria concreta y efectiva", dijo Montenegro.

En otro tramo de su discurso, el jefe comunal reiteró que enfrentó muchas crisis, por lo que sabe perfectamente que "la improvisación y la irresponsabilidad son muy peligrosas". "Por eso, desde antes del inicio de esta crisis, tomamos medidas buscando aplanar la curva de contagios. Desde la suspensión de clases, hasta cerrar comercios y actividades no esenciales al inicio de un fin de semana largo. Todas fueron decisiones difíciles, pero que consideremos necesarias y me asesoré siempre con los especialistas para tomarlas. Cuento con un gran equipo y mi objetivo, como siempre, es cuidar a cada marplatense. Les aseguro que no me me tiembla ni me temblará el pulso para tomar las decisiones necesarias, porque estoy convencido que la previsión en situaciones como esta es fundamental", agregó.

Por otro lado, enumeró varias de las medidas que tomó durante las semanas pasadas junto a su equipo de trabajo: "Estamos poniendo en funcionamiento cuatro centros COVID en puntos estratégicos de la ciudad para realizar isopados. Y adaptamos 6 centros de salud más para que cumplan la misma función. Junto al gobierno nacional y provincial, estamos levantando un hospital modular al lado del HIGA, que significará más de 70 camas para pacientes graves".

"Seguimos trabajando día a día sin descanso. Me podrán decir exagerado pero necesitamos ser previsores y por eso nos estamos preparando para el peor escenario. Vuelvo a transmitirles tranquilidad sobre lo que estamos y seguiremos haciendo. No tenga dudas, de esta salimos todos juntos y empujando", concluyó.