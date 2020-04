El cuidado de los ojos en la prevención del Coronavirus

Los expertos dicen que proteger sus ojos, así como sus manos y boca, puede retrasar la propagación del Coronavirus. Los ojos son algo a tener muy en cuenta en el brote de la enfermedad ya que el COVID-19, puede propagarse a través de ellos.

Cuando una persona enferma tose o habla, las partículas de virus pueden rociarse de la boca o la nariz en la cara de otra persona. Es muy probable que se inhale estas gotitas por la boca o la nariz, pero también pueden ingresar por los ojos.

Las personas que tienen Coronavirus también pueden transmitir la enfermedad a través de sus lágrimas. Tocar lágrimas o una superficie donde han estado las lágrimas, puede ser otro portal para la infección. A su vez también puede existir el contagio al tocar algo que tiene el virus, como una mesa o picaporte de la puerta, y luego tocarse los ojos.

"El Covid-19 se transmite por la secreción nasofaringe y por las lágrimas, por este motivo debemos evitar el ingreso por la lágrima cuidando mucho todo lo que sea la higiene y la limpieza de las superficies y de las manos respetando el protocolo de lavados que tanto se ha difundido en todo este tiempo, utilizando agua y jabón", manifestó Graciela Zorian, Óptica técnica, especialista en lentes de contacto y vocal titular del Consejo Directivo del Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires (COPBA), en declaraciones a El Marplatense.

"Es recomendable para quien manipule lentes de contacto, tener mucho cuidado con el alcohol ya sea líquido o en gel, porque las afecta muchísimo destruyéndolas. Solamente se debe utilizar agua y jabón en este caso", remarcó.

"Hay quienes no les resulta imprescindible el uso de lentes de contacto, por lo que si están en sus casas y tienen graduaciones con las que con un anteojo, se pueden manejar perfectamente, van a estar mucho mas protegidos y seguros", destacó Zorian.

"De todas maneras hay casos que por altas graduaciones, diferencias importantes entre un ojo y el otro, o que tienen graduación en un solo ojo y en el otro no, o bien que tienen alteraciones corneales y necesitan lentes de contacto especiales y no pueden ver con anteojos, en estos casos es imprescindible, por lo que se deben tener los mayores recaudos, siendo fundamental el tema de los líquidos, de mantenimiento y seguir al pie de la letra lo que su profesional contactocólogo le ha recomendado, pero mas que nunca cambiar el líquido del estuche diariamente, desinfectándolo con agua y jabón", detalló la profesional óptica.

Al ser consultada sobre que es mejor utilizar, si el lente de contacto o los anteojos ante esta situación Zorian indicó que "para la persona que no le es imprescindible el uso de lentes de contacto, con anteojos es mucho mas seguro, pero hay casos donde no es posible y con anteojos no ven, por lo que deben tener suma precaución para estar prevenidos al contagio".