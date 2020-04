Insisten con que la utilización de barbijos sea obligatorio en Mar del Plata

Ante el notorio incremento de la recomendación de diferentes autoridades científicas de todo el mundo, los concejales Horacio Taccone y Paula Mantero de Acción Marplatense impulsaron el proyecto de ordenanza que hace obligatorio de manera universal el uso de barbijo en la vía pública y en todos los sitios de encuentro de personas.

Al respecto, Taccone expresó este lunes que "creemos que es muy importante. Si uno analiza los países que mejores resultados tuvieron contra esta pandemia, que además del aislamiento y distanciamiento social, son los que impusieron la obligatoriedad del uso de barbijo".

Asimismo, el concejal sostuvo que "cuando lo propusimos el viernes, nadie lo había implementado y ya hoy hay tres provincias que lo dictaminaron, como así también la ciudad de Zárate. El punto básico es no sólo para no contagiarnos, sino para que, si somos asintomáticos, no podamos contagiar. Es tan sencillo como importante aplicar la obligatoriedad del uso del barbijo".

También avisó que "no tengo dudas que va a ser una obligación impuesta por el Gobierno nacional. Si tenemos la suerte de estar llevándola bien la pandemia en Argentina, gracias a las medidas que tomó a tiempo el presidente, hay que hacerlo. Quizás hacerlo dentro de 15 o 20 días, puede no servir para nada".

"El miércoles se va a conversar en la comisión de Salud con expertos. Algunos dicen que no protege un 100%, pero ya que lo haga en un 70 u 80 por ciento ya es bueno. Hay que usar el sentido común", cerró Taccone.