Un tigre del zoológico de Nueva York tiene Coronavirus

Nadia, una tigresa malaya de cuatro años de edad residente en el Bronx Zoo (Nueva York, Estados Unidos), es el primer gran felino conocido contagiado con Covid-19.

La confirmación de este primer caso en un parque zoológico fue comunicada ayer por los Laboratorios Nacionales de Servicios Veterinarios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Según las estimaciones preliminares, el felino como otros seis leones y tigres también enfermos -aunque se desconoce todavía si de Covid-19-, han sido infectados por un empleado del zoológico, según ha informado el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

From Dr. Paul Calle, Bronx Zoo chief veterinarian; "The COVID-19 testing that was performed on our Malayan tiger Nadia was performed in a veterinary school laboratory and is not the same test as is used for people.

