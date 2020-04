La sudestada rompió el paredón y la vereda del Paseo Dávila

Esta madrugada se registraron fuertes tormentas con vientos, que provocaron daños en el Paseo Dávila de nuestra ciudad. Parte del paredón y la vereda fueron quebrados por el accionar del mar y el tránsito debió ser cortado para evitar mayores inconvenientes.

"Fue un temporal que tuvo impacto con el viento de los últimos tres días. Salvo en este caso en particular y en términos generales por el momento no hemos tenido mayores eventualidades, no hay heridos ni ningún pedido de ayuda", confió a El Marplatense el titular de Defensa Civil, Rodrigo Goncálvez.

"El movimiento del mar ha generado daños importantes y la sudestada ha generado que este paredón de contención y parte de la vereda colapsen en algunos sectores y representen un riesgo público", explicó.

Respecto a las precauciones del caso, Goncálvez destacó que "estamos trabajando con personal de tránsito para hacer el corte vehicular, controlando que no haya peatones y, cuando el tiempo lo permita, la gente de espacios públicos pueda tomar cartas en el asunto y repararlo".

"En cuanto a lo meteorológico ya entramos en una etapa de finalización, pero no así desde lo mareológica, por lo cual va a quedar cortado. No tenemos mucho apuro porque las personas no transitan por este sector debido a la cuarentena", cerró el titular de Defensa Civil.