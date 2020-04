Le piden al municipio que descentralice la vacunación de adultos mayores

El pasado lunes comenzó la vacunación antigripal para adultos mayores. “Los dispositivos de vacunación dispuestos por la Secretaría de Salud se programaron de manera tal que el Partido de General Pueyrredon estuviera abastecido de dichas dósis en todas las áreas programáticas que lo conforman”, así lo manifestaron desde el gobierno comunal.

En ese sentido, Lorena Domínguez, coordinadora del Centro N°1 y de la Central de vacunas informó que “desde la Secretaría de Salud se hicieron todos los esfuerzos para distribuir la vacunación a todos los dispositivos, al Centro N°1 y a los puntos más estratégicos de la ciudad para generar un mayor alcance y llegada a la gente que más lo necesita, dándole prioridad absoluta a los mayores de 65 años”.

La campaña tuvo inicio en el Centro N°1, en el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos, Polideportivo Las Heras, Polideportivo Libertad, el Jardín Municipal N°4 de Batán, el Cuartel de Bomberos de Sierras de los Padres, el Jardín Municipal N°29, la Escuela N°52 de San Eduardo, la Capilla Nuestra Señora de Luján de Playa Chapadmalal, y el CAPS del Barrio 2 de Abril.

Ante esta decisión del ejecutivo, los exsecretarios de Salud municipal, Gustavo Blanco y Alejandro Ferro coincidieron en que se debería “descentralizar los sitios municipales de vacunación para los adultos mayores”.

En ese sentido, el exfuncionario de Gustavo Pulti, en diálogo con CNN Radio Mar del Plata, señaló que “hay que tener muchos lugares de vacunación" y recordó un caso durante la gestión en el que "tuvimos que hablar con la Armada, con el Ejército para vacunar…hasta en soeciedades de Fomento vacunamos. Es que no teníamos móviles como hay ahora. Son criterios distintos. Yo no aconsejo centralizar, pero no quiero polemizar con esta gestión”.

A su turno, el exfuncionario de Carlos Fernando Arroyo, también en diálogo con CNN Radio Mar del Plata, dijo que está a favor de uso del barbijo de forma habitual en cada vecino y destacó que tiene una posición tomada sobre las medidas adoptadas sobre los puntos de vacunación que el municipio dispuso para adultos mayores.

“La vacunación tiene que ser lo más descentralizada posible. Hay que evitar la cola y la circulación en los medios de transporte, salvo en casos de extrema necesidad. Hay que aportarle a la doctora Bernabei, es una excelente profesional y hay que ayudar entre todos. Hay 33 CAPS y a mi criterio hay que vacunas en todos ellos. Si faltan recursos, muchos podemos ir a colaborar voluntariamente” enfatizó el facultativo.

“Tengo miedo que pase lo mismo que en los bancos”, agregó Blanco. “Mucha gente mayor vive en el macrocentro y tener solo el Centro 1 no me parece. Había mucha cola hoy. Está el IREMI también. Aparte sobrecargamos al personal de centro de salud. Alguna razón de logística debe tener la doctora Bernabei pero me permito hacer ese aporte” finalizó.