UFASTA le hace frente a la crisis

FLEXIBILIZACIÓN ACADÉMICA

Esta crisis de emergencia sanitaria que repercute en los diversos aspectos sociales no deja exento al sistema educativo. En este sentido, 13 años de experiencia en Educación a Distancia le otorgaron a la universidad la capacidad para virtualizar más de 600 asignaturas de carreras presenciales con el objetivo en puesto dar continuidad a la docencia, dándoles así la certeza de que el ciclo académico no se verá perjudicado. Actualmente son 1150 los docentes matriculados en aulas virtuales. Por otro lado, comprendiendo la realidad por la que atraviesan los estudiantes, y sus familias, la Universidad decidió postergar el aumento de aranceles previsto para este mes, y se embarcó en un fuerte beneficio de matriculación para que todos los que deseen iniciar una carrera universitaria en el contexto de la crisis puedan hacerlo. Esto no hubiera sido posible sin un gran esfuerzo institucional en general y sin el gesto del cuerpo directivo, en particular, que ha decidido postergar temporalmente parte de su salario como colaboración. Además, se puso en marcha un plan de flexibilización académica con postergaciones para todos los vencimientos de trámites administrativos y académicos logrando así que los estudiantes puedan organizar con mayor confort este año atípico.

APORTE PARA COMBATIR AL VIRUS

Los doctores e investigadores Pablo y Gonzalo Corral, son docentes de la carrera de Medicina y se encuentran actualmente trabajando en conjunto con otros médicos argentinos, en un proyecto de investigación que busca reducir la mortalidad a causa del coronavirus.

EL AISLAMIENTO NO DETIENE LAS GRADUACIONES

El sistema de educación a distancia de la universidad prevé que para el acto de defensa de trabajos finales el estudiante pueda asistir a la Unidad de Apoyo Académico y llevar adelante el acto académico allí. Aunque, en las circunstancias actuales tanto las Unidades de Apoyo Académico locales, como el edificio de la sede central permanecen cerrados, la Universidad dispuso de un sistema de acreditación que corrobore la identidad de cada estudiante. Esto permitió que tanto cuatro estudiantes defendieran sus trabajos finales desde sus casas y se conviertan en los primeros graduados de un larga lista de futuros profesionales que no tendrán que postergar el momento cúlmine de su carrera universitaria por el aislamiento social obligatorio.

MÁS ESFUERZOS, PERO DESDE CASA

El respaldo operativo del servicio educativo se encuentra asegurado debido a que el 95% de los puestos técnico profesionales, administrativos, de gestión docente y directivos, se encuentran activos a través de la modalidad de teletrabajo.

SOLIDARIDAD

Consciente de que en estas circunstancias se debe hacer un esfuerzo mayor para brindar más recursos a la sociedad, la universidad activó diferentes acciones, a través del colaboratorio de innovación: 1. se sumó a la red MakersMDQ y con sus impresoras 3D está realizando vinchas para armar máscaras de protección y ganchos abre puertas entre otros elementos para el personal sanitario. 2. En un trabajo conjunto con el municipio y ATICMA, desde el Laboratorio de Innovación Digital (LIDE) está trabajando en un sitio web orientado a la enseñanza de la programación para personas de distintas edades, intereses y perfiles, persiguiendo el fin de que pueda aprovecharse mejor el tiempo que se está pasando en el hogar. 3. ha diseñado un cronograma de webinars orientados a docentes de escuelas primarias y secundarias sobre educación creativa y cómo usar la tecnología para enseñar aplicando la creatividad. Se han redoblado los esfuerzos para no interrumpir el compromiso de ayudar a quienes más lo necesitan. Se hizo entrega de alimentos para 40 familias de las Capillas Santa Elena y María Salud de los Enfermos. Además, el equipo profesional que trabaja y colabora con CONIN, continúa atendiendo a las necesidades y consultas particulares de las familias para el tratamiento de la desnutrición.

MÁS SERVICIOS

En el sitio web de la Biblioteca de la Universidad Fasta se ofrece libre acceso a materiales de lectura e información, puestos a disposición del público. La misma cuenta con material específico de las distintas disciplinas, recursos educativos, obras de referencia, como biografías, diccionarios, atlas y mapas, entre otras herramientas. Además, se encuentran disponibles 32 libros de la editorial Fasta para descargar libremente.​ ​Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Institucionales organizará un ciclo de charlas online abiertas a la comunidad con oradores referentes de la ciudad como Marcos Cabrales y el Dr. Diego Fernández.