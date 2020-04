Tras idas y vueltas, el HIGA internó a la mujer con síntomas de coronavirus

La noche de terror vivida este martes en la Clínica Mitre, en la que una mujer de 70 años con sintomatología posible de coronavirus quiso escaparse de la clínica Mitre, tuvo otro capítulo en la madrugada de este miércoles . Es que luego de ser rechazada en el HIGA y realizarse la denuncia pública reflejada por este medio, la dirección del Hospital Interzonal General de Agudos retrotrajo la decisión inicial y finalmente aceptó internarla.

Fernando Herrera, apoderado legal de la Clínica Privada Bartolomé Mitre, dialogó con El Marplatense y detalló lo ocurrido en el extraño episodio.

"Esto no es la primera vez que sucede. Apareció una persona por la guardia quebrantando la cuarentena con signos de sintomatología de coronavirus. Automáticamente decidimos ponerla en aislación para luego trasladarla al HIGA y en ese momento se nos quiso escapar. Llamamos al 911 y logramos que la mujer se contuviera. Luego nos comunicamos con el 107, de acuerdo al protocolo de salud pública, al rato apareció la gente del SAME sin ningún tipo de hisopado, ni médicos o algo para saber si estaba infectada", relató el abogado.

La Clínica Mitre, según comentó Herrera, tiene un protocolo de contención y derivación al centro de cabecera a nivel provincial y nacional, que es el Interzonal. "La señora de 70 años, fue dirigida al HIGA, pero como fue, volvió y al rato la teníamos devuelta en la Mitre", explicó.

"Llama mucho la atención esta postura de la salud pública. Ahí empezamos a hablar con la Zona Sanitaria VII, con el director del HIGA que nunca nos contestó y hasta con la secretaria de Salud Viviana Bernabei. Como nadie nos daba respuesta, empezamos a hacer la denuncia pública y logramos que durante la madrugada el Interzonal recibiera a la mujer. Una desinteligencia que preocupa", manifestó Herrera.

Asimismo, fue rotundo al expresar que "es una práctica cotidiana del Interzonal no recibir a pacientes, cuando no le es de su interés. La orden de guardia es no recibir. Y no es la primera vez que pasa. La semana pasada hubo un tema similar en el contexto de una diferencia entre salud pública y privada".

Más allá de lo ocurrido con el HIGA, el apoderado de la Clínica Mitre le apuntó a la salud pública provincial. "Esto demuestra la desorganización que hay en el sistema sanitario. En la provincia de Buenos Aires el protocolo de llamar al 107, que se hace un hisopado y demás, no existe. Nosotros no tenemos hisopado ni reactivos porque eso lo maneja Nación y Provincia. Nadie nos llamó para tomarle la muestra de forma inmediata, que es lo más alarmante", subrayó.

"Hice la denuncia pública y ante el Comité de Emergencia Sanitaria porque no se están llevando a cabo los protocolos para definir quién tiene la enfermedad a través del hisopado para poner a la persona en control médico público", cerró el letrado.