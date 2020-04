Video: Leo Malgor reunió a 39 atletas de élite para que muestren cómo entrenar en cuarentena

El exatleta y entrenador de atletas olímpicos Leonardo Malgor, junto a su esposa Lucia Bagaloni, compilaron y compartieron en sus redes sociales videos de 39 atletas de élite para que muestren cómo continúan con sus entrenamientos durante el aislamiento por el avance del COVID-19.

Según explicó Malgor en diálogo con El Marplatense, la iniciativa surgió "para dejar un mensaje, sobre todo a la población que habitualmente hace ejercicio, que lo tienen incorporados a sus vidas y sus rutinas y que están sufriendo estar encerrados".

"Me puse a ver la disponibilidad y las ganas que tenía varios de los mejores corredores del país, que son atletas de alto rendimiento, reconocidos en todo el país, con participaciones en Juegos Olímpicos y mundiales, y se me ocurrió que me mandasen videos de apenas unos segundos de la actividad que están haciendo dentro de sus casas", detalló.

Una vez con ese material, él y su esposa armaron un video y lo compartieron en sus redes sociales y en la de los atletas que participaron. "Tuvo una repercusión importante. Pero lo más importante es el mensaje: quedate en tu casa y si nosotros podemos hacer ejercicio adentro, vos también podés", destacó Malgor.