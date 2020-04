Comedor Pucará: "Ahora es todo el día, a toda hora y pidiendo cualquier cosa, lo que haya"

Las consecuencias sociales y económicas del aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional golpea con más dureza a los sectores postergados de Mar del Plata, que ya vivían una situación apremiante mucho antes de que el coronavirus formara parte del vocabulario cotidiano.

En el barrio San Jacinto, al sur de la ciudad, la cantidad de personas que acuden al comedor Pucará a pedir asistencia "ha aumentado visiblemente" desde que comenzó la pandemia y sus responsables están "desbordados y sin mercadería".

"Ahora es todo el día, a toda hora y pidiendo cualquier cosa, lo que haya. Realmente, no tienen ingresos, no tienen para comprar su comida. No tienen revancha: muchos son cuentapropistas y no tienen chance de generar dinero. Entonces, no pueden comprar comida ni cualquier otra cosa. Si antes era difícil, hoy es impensado conseguir un trabajo o ganarse la vida de una manera digna con estas nuevas reglas de juego", aseguró el referente de la institución, Horacio Mazzeri.

"Está complicada la situación. Ya estaba complicado de antes y esto lo agravó. El comedor tiene un sistema por el cual entrega viandas para que la gente coma en su casa. Pero, en estos momentos, no está entregando viandas sino mercadería directamente para que la cocinen en su hogar. Realmente, estamos desbordados, sin mercadería y ya no podemos cocinar para más de 320 personas, que es lo que se hacía diariamente antes de la pandemia", sostuvo.

Consultado sobre si desde la ONG solicitaron ayuda a la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, Mazzari aseguró que lo hicieron "por todas las vías" y que lo recibido "fue mínimo y terriblemente escaso" teniendo en cuenta la gran cantidad de vecinos que acuden diariamente a pedir asistencia.

"Recibimos ayuda de algunos agricultores de la sierra y gente que voluntariamente aporta lo suyo. Pero, es tanta la demanda, que los aportes individuales -que se agradecen muchísimo- no son suficientes. Yo estimo que no deben de bajar de las 500 personas diarias", expresó.

"La idea es que este lunes el comedor vuelva a funcionar como lo es habitual, es decir, entregando viandas, cocinando todos los días. Vamos a ver si reunimos la mercadería estos días que quedan. Depende de lo que podamos recibir porque, con lo que hay hoy, no podemos", agregó

Quienes deseen colaborar con el comedor del barrio San Jacinto pueden contactarse por mensaje al facebook de la institución Pucará Mar del Plata - Centro Cultural y Comedor Barrial o por teléfono al 154-541205.