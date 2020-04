Coronavirus: Una marplatense frente a la pandemia en el Reino Unido

Reino Unido ha comenzado a registrar mas de 800 muertes diarias por Coronavirus en los últimos días, convirtiéndose en el país de Europa con el mayor aumento diario desde que comenzó el brote, con mas de 6000 muertes desde el inicio la pandemia. Se estima que el país que más va a sufrir los efectos del COVID-19 es Reino Unido, más que España, Italia y Francia juntas.

Quienes alguna vez pasearon por Gran Bretaña la recordarán con sus colectivos de dos pisos o su neblina misteriosa, adorable en los escritos de Shakespeare o Dickens, o en la música de los Beatles y los Rolling Stones. Pero cuando todos los países extremaban las medidas de prevención, a los ojos del mundo se vio injusta cuando su primer ministro Boris Johnson, propuso la tesis de la ‘selección natural’, es decir, dejar que la gente se inmunice de manera natural por contagio y que quien tenga que morir, muera.

"En Inglaterra el Coronavirus fue muy subestimado en un principio. El primer ministro Boris Johnson, quiso implementar una inmunización colectiva, permitiendo que gran porcentaje de la población del Reino Unido, se contagiara del Covid-19, esperando que de esa manera y una vez que se recuperaran ya se pudiera tener el aniticuerpo", manifestó Gisele Falcone, periodista marplatense, quien desde hace un año y un mes vive en Londres, en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde" por Radio Mitre Mar del Plata.

"Esto fue duramente criticado des distintos sectores, sobre todo por intelectuales y grandes profesionales de la salud de todo el mundo, quienes manifestaban que eso era una locura y que este virus no se conocía. Finalmente a medida que comenzaron a multiplicarse los casos, el primer ministro no tuvo otra opción que comenzar a tomar las medidas que se tomaron en otros países", afirmó.

En lo personal Gisele sostuvo que "hace un año y un mes que estoy viviendo en Londres. Me vine a estudiar, a realizar una maestría, pero por el momento es algo que tengo en stand by, a la espera de una beca o ayuda para poder concretarla. De todas maneras la idea también fue buscar otros lugares para poder trabajar y enriquecer mi tarea como periodista".

En referencia al aislamiento impuesto en el Reino Unido, "hoy la cuarentena se esta cumpliendo, pero es diferente a como se lleva en otros países, ya que fue dictada el 23 de marzo cuando ya había mas de 100 mil casos de infectados, mas de 300 muertes y lo que establece es que todos los lugares se cierran, excepto los esenciales como son los supermercados, las farmacias y demás, pero se puede salir una vez por día a hacer ejercicio, con lo cual se puede ver gente que esta trotando por los parques, o andando en bicicleta", señaló.

"Esto es algo que está generando problemas, ya que están comenzando a hacer días de calor, en unos días comienza la primavera, por lo que la gente cuando sale el sol y sobre todo en Londres, que no es lo mas habitual, aprovechan a salir y las reglas no se respetan como deberían", aseguró Gisele.

Sobre el efecto que causó en la sociedad la noticia de que el propio primer ministro resulto contagiado de Covid-19, la periodista marplatense destacó que "el efecto fue relativo, porque cuando uno está en la calle ve que hay poca gente y que se mantienen distancias, pero generalmente en situaciones específicas como cuando es fin de semana, cuando hace calor, la gente se junta en lugares comunes como las plazas o parques, a pesar de que algunos han cerrado. Es una cuarentena muy diferente a la de otros países, como Argentina por ejemplo, donde eso directamente no se permite".

En referencia a lo económico "hay una marcada recesión, en mi caso tengo allegados que han perdido su trabajo y es muy preocupante la situación. Si bien el gobierno a dado subsidios y posibilidades de crédito, la verdad es que está todo colapsado y ya no se puede pedir mas porque en dos semanas hubo un millón de personas en el Reino Unido que pidió un préstamo", subrayó.

"Si bien el gobierno tiene capacidad para inyectar dinero en estas cuestiones, la realidad es que la situación lo está sobrepasado y lo que se quiere hacer ahora es esperar que pase el pico, que se estaría dando en esta semana y después rever la situación del aislamiento. Una de las cosas que se dicen a través de algunos medios, es que ciertas personas estaría evaluando un proyecto para comenzar a liberar, dejando ir a trabajar a los mas jóvenes, a la gente de entre 20 y 30 años. De todas maneras el gobierno no ha confirmado nada", sostuvo Gisele.

Al ser consultada por el sistema sanitario,"en el inconsciente colectivo, siempre tenemos como idea de que en el primer mundo todo funciona muy bien y la realidad no es tan así. El Reino Unido tiene una situación muy crítica con el sistema sanitario, si bien los ingleses aman su sistema sanitario, porque es público y cualquiera puede acceder a el, la realidad es que hace muchísimos años que el Reino Unido tiene gobernantes conservadores, con lo cual no han invertido dinero en la salud", manifestó.

Sobre este tema Gisele agregó que "hoy están faltando médicos, trabajadores de la salud, como enfermeros y enfermeras, infraestructura. Lo que ahora se está tratando de hacer es generar hospitales provisorios, como esta semana que se realizó uno en Londres con 4 mil camas. De todas maneras la situación es bastante crítica, por lo que el gobierno a comenzado a realizar un llamamiento de personas que se hayan retirado, para que vuelvan al hospital a ayudar, convocando también a estudiantes de medicina que están el los últimos años".

Finalmente sobre el contacto en la familia en Mar del Plata, Gisele Falcone indicó que "es algo que mantengo de manera diaria, no se que haría sin mi familia y sin mis amigos, es un cable a tierra. En Londres conozco algunos argentinos, entre los que hay algunos marplatenses, pero no me he encontrado tantos como hubiera pensado, porque los argentinos estamos en todas partes del mundo".