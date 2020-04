Cuarentena: los cambios que se agregan

Desde que llegó el Coronavirus la realidad de las personas de todo el mundo se volvió muy distinta al punto de que la mayoría de los países se encuentran en cuarentena.

La cuarentena implica estar adentro del hogar y salir sólo para hacer compras, ir a la farmacia o ante un caso de fuerza mayor.

Lo que parecía durar hasta cierta fecha no tiene final visible y cada vez se hace más larga la espera. Dentro de las últimas novedades el presidente Alberto Fernández hizo hincapié en la prohibición de circular salvo excepciones mencionadas y agregó como cambios el permiso de salidas para las personas con discapacidad y la reapertura de los bancos que sólo funcionarán con un sistema de turnos.

Protección para los discapacitados y las personas mayores

El psicoanalista Ricardo Antonowicz fijó su postura respecto de la posibilidad de salir del hogar para hacer actividad física que esbozó el presidente Alberto Fernández. Celebró que los discapacitados puedan salir del hogar con un acompañante terapéutico. Y propuso que se ponga el foco en la interacción con los adultos mayores.

"Sacar a caminar a las personas con capacidades diferentes me parece más que oportuno porque la sensación de vacío hoy se vuelve insoportable", dijo, y consideró que "está surgiendo como asunto de gran importancia para la salud pública en todo el mundo el hecho de interaccionar con adultos mayores y con gente que padece alguna discapacidad".

"Estamos generalizando con estadísticas sin que importe la historia personal de cada individuo. Decimos murieron x cantidad de personas mayores de 65 años como si no importara que tal vez tenían sueños y vínculos solidarios", añadió.

Luego, polemizó sobre la postura de algunos colegas: "escuché psicólogos deportivos hablar del deporte como competencia. Pero lo importante es mantener a gente y, especialmente, a los abuelos activos".

"No podemos descuidar a los ancianos porque todo apunta a favorecer el temor y el terror. A esa población la deja inerte ante cualquier posibilidad de recuperación", concluyó.

La dura realidad que trajo la Pandemia

Por su parte, el Dr. Marcelo Suárez (MN 73796) señaló que "estamos en jaque por una situación biológica que aunque parezca de ciencia ficción es una tremenda realidad, y esto nos tiene que hacer reflexionar de una vez por todas. No estamos haciendo las cosas bien, ni como individuos, ni como grupo".

"Las tribus, tradicionalmente, nunca han superado los 150 integrantes. En general, eran muchos menos numerosas", dijo y mencionó el llamado número de Dumbar, nombre del antropólogo que estudió la capacidad socioneurobiológica humana para conectarse con otros.

"Todos tenían un líder al que respetaban; de esa forma el grupo sabía que hacer, se conocían muy bien y era imposible cometer graves errores de convivencia, pero no por no querer, sino por no poder. Estaban muy expuestos al resto y un error implicaba un gran peligro para todo el grupo", comentó.

Continuó: "Una característica natural humana es el hecho de intentar todo el tiempo romper las reglas, por eso se necesita un/a guía permanente, y ésta está dada por alguien que hace cumplir las leyes: primero la de la Naturaleza y después la Constitucional; y por otro lado la del autocontrol social. Esto cambió radicalmente. Nuestros grupos de pertenencia son de a miles o millones, de esa forma, esa característica humana egoísta, individualista y miope, encuentra un terreno muy fértil para desarrollarse".

"Pertenecemos a un grupo y debemos seguir las reglas, si no se genera lo que hoy estamos viviendo en todo el planeta, una gran discordancia evolutiva, que resulta en un patológico encuentro con la Naturaleza y con nosotros mismos. Necesitamos volver a ser una tribu", finalizó.