Diálisis en Mar del Plata: corre riesgo la atención por la deuda que arrastra IOMA

El presidente del centro Diálisis Pueyrredon, Nicolás Tiscornia trazó una cruda realidad del sector, al señalar que "IOMA mantiene una deuda de casi un año" y ésto complica el desarrollo de la actividad producto del alto costo que tienen los insumos para los tratamientos que han aumentado "considerablemente en estas últimas semanas".

En enero, casi 150 pacientes marplatenses tuvieron problemas en la cotinuidad de su tratamiento por una deuda de IOMA en el programa Incluir Salud. Hoy, la realidad vuelve a poner el foco en ese tema.

"El conflicto que tuvimos con IOMA por el programa Incluir Salud en el verano sigue en las mismas condiciones", afirmó Tiscornia. "Fueron abonando en cuenta gotas. Lo último que cobramos fue julio de 2019. No modificaron los valores: estamos cobrando un módulo que se pactó en 2018 lo cual es gravísimo" denunció.

La situación económica se ha visto alterada por la pandemia y muchos proveedores han aprovechado para aumentar sus productos. Ello lo sufren en primera persona los que se ocupan de la diálisis en la ciudad: "Ahora se suma que con el COVID-19 los costos aumentaron mucho. Hay insumos que escasean, que cuesta conseguir. La situación comparada con enero es insostenible".

Al ser consultado por El Marplatense sobre la situación en particular de los pacientes de Incluir Salud, Tiscornia aseguró que "son los que más riesgo corren. En algún momento no lo vamos a poder sostener. Los atendemos pero no hay soluciones. Le ponemos todo en pos de la salud de los pacientes pero en este contexto es muy difícil sostener el sistema"

A la hora de referirse a la función específica en tiempos de cuarentena, el titular de Diálisis Pueyrredon comentó que se toman los recaudos para respetar las medidas de aislamiento: "Es un tratamiento de salud esencial que sigue funcionando" dijo. "continuamos con la prestación de hemodiálisis, porque está en riesgo la vida".

"Extremamos las medidas -agregó- . Los consultorios externos se cancelaron para evitar el flujo de pacientes. Se toman recaudos". "Nosotros tenemos 60 pacientes que salen de sus casas tres veces por semana, como así también los empleados, médicos y personal de limpieza", concluyó.