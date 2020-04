Jaime Durán Barba: su relación con Macri y los elogios para Alberto Fernández

El consultor político y asesor de imagen ecuatoriano Jaime Durán Barba aseguró este lunes en CNN Radio que Mauricio Macri estaba capacitado para enfrentar la pandemia de haber sido reelecto presidente el año pasado y dijo que la crisis sanitaria “elevó el concepto” que tenía sobre Alberto Fernández.

“Esto es un enorme tsunami. Mauricio Macri tenía interés de apertura, de dialogar, pero tenía una oposición demasiado cerrada. Macri es una persona muy capacitada y pudo también enfrentar la cosa“, afirmó Durán Barba en CNN Primera Mañana que conduce Nacho Girón en dúplex con CNN en Español.

El asesor minimizó la degradación del ministerio de Salud a secretaría hecha en la gestión de Macri y dijo que ese “es un tema burocrático. Se llama ministro, rey, potentado, lo que sea…”.

Y añadió: “El problema no es el nombre. El problema es que se han muerto en estos días miles de personas en el mundo y que no se puede detener esto en el campo de la salud o la economía. No es un problema el nombre de quien se encarga de esto”.

Elogios a Alberto Fernández

Sobre cómo se manejó Alberto Fernández en esta crisis, el consultor ecuatoriano dijo que “en general esta crisis está produciendo un terremoto político descomunal” y aclaró que “siempre” se maneja con “números y no con simpatías o antipatías personales”.

Y ejemplificó: “Trump era un presidente seguramente reelegido. Ahora veo que son bajas las posibilidades de reelección. Quien asoma con fuerza es (Joe) Biden. El caso más dramático es Andrés López Obrador (en México). Hace tres meses gozaba de una popularidad enorme y desde hace dos semanas tiene una imagen más negativa que positiva”.

En contraste, aseguró que “el único presidente que en esta etapa, de acuerdo a los números, ha tenido una subida enorme” en la popularidad, “ahora con aprobación de 80 por ciento, es Fernández“, como “lo son en general los dirigentes argentinos”.