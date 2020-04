Desde el municipio afirman que “hay 146 respiradores” en Mar del Plata

El bloque de concejales de Acción Marplatense presentó un pedido de informes para saber la cantidad de respiradores y camas disponibles en los hospitales de Mar del Plata.

En el último encuentro de la Comisión Especial de acompañamiento y apoyo a las medidas por el coronavirus que se conformó en el Concejo Deliberante, la iniciativa de AM se frenó.

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, el concejal Horacio Taccone explicó que “no hubo consenso para que se avanzara con este expediente. Menos Acción Marplatense, todos los demás bloques no acompañaron la iniciativa”. “Creemos que es necesario satisfacer el derecho de los vecinos a estar informados”, señalaron desde AM.

Este martes, la secretaria de salud del municipio, Viviana Bernabei, señaló que “en este momento, Mar del Plata cuenta con 146 respiradores y después dentro del hospital modular habrá otros 24 respiradores”. “Por lo cual, estaremos alrededores de los 170 respiradores en la ciudad”, remarcó la funcionaria.

El hospital modular se está construyendo en el predio adyacente al hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Oscar Allende" en Mar del Plata. Para construir obras de este tipo en distritos como General Rodríguez, Mar del Plata, Quilmes y Moreno, el Ministerio de Obras Públicas destinará $1560 millones.

Son pabellones hospitalarios de 1070 m2 conformados por dos áreas diferenciadas: el sector de servicios de 290 m2 y cuatro pabellones dormitorios de 780 m2.