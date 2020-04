Coronavirus: El PAMI inauguró nuevos sectores para pacientes en el "Houssay"

Quedaron inaugurados este martes sectores destinados a pacientes con COVID-19 en el sanatorio Bernardo Houssay en Mar del Plata.

La decisión, cristalizada a través de una recorrida de la Directora ejecutiva del PAMI, administrador de ese nosocomio, Luana Volnovich, junto al intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro y la Ministra de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Fernanda Raverta se centraliza en las medidas que el estado viene llevando adelante en buscar ampliar la capacidad de atención de pacientes y/o infectados, a pocos días del pico máximo de contagio, según lo anunciado por las máximas autoridades sanitarias.

"Fortalecer el sistema de salud nos compete a todos", dijo Volnovich. "Buscamos aumentar las camas y las guardias. Ganamos tiempo para fortalecer el sistema de salud en el hospital Houssey. Hubo una gran desinversión en salud durante los últimos años", remarcó la titular del PAMI.

El intendente Montenegro señaló luego que "en una pandemia no hay regiones". Y agregó que "serán más camas, algo realmente necesario". "Hay que escuchar a todos los sectores peo viendo situaciones muy en particular. Por el momento no va a haber reactivación de sectores, sería una irresponsabilidad", sentenciól el jefe comunal

A su turno, la ministra provincial señaló que "Mar del Plata tiene mucho para mostrarle a otras ciudades".

Asimismo, se hizo la firma del convenio entre el PAMI y el Municipio para la realización de acciones conjuntas vinculadas a la pandemia del Coronavirus.