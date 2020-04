Escribanos: ¿Que trámites se pueden realizar y cuales son gratuitos en cuarentena?

La actividad notarial se sumó a la lista de servicios declarados por el Gobierno, como esenciales en la emergencia por el Coronavirus. Con esa incorporación, los escribanos podrán realizar certificaciones (acompañados incluso de un empleado de la escribanía) en algunos casos excepcionales, mientras que en otros, se postergan los actos hasta luego de la cuarentena.

"En este momento las escribanías y las delegaciones del Colegio de Escribamos, están cerradas, no hay atención al público. La semana pasada se publicó una exposición administrativa donde se habilita el servicio notarial, solamente y exclusivamente para las actividades que son esenciales", manifestó Juan Manuel Area, presidente de la delegación Mar del Plata del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, en declaraciones a El Marplatense.

El más especifico de los actos es la firma de las actas notariales por las cuales los titulares de un beneficio de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) autoricen a terceros para el cobre de Jubilaciones, Pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo, Ingreso Familiar de Emergencia o beneficios similares, los cuales se harán de forma gratuita.

"En ese mismo decreto se estableció que el colegio de escribano y los escribanos pueden prestar asesoramiento y trabajo a aquellas personas que se encuentran con alguna discapacidad o que se encuentran afectados para evitar lo que sucedió inicialmente con las colas en los bancos. Todo lo que esté relacionado con el ANSES, los escribanos lo pueden realizar y lo deben realizar de forma gratuita", remarcó.

En referencia a otras gestiones que se deben realizar en los bancos, los cuales reabren desde este lunes Area indicó que "a todas aquellas actividades que son de declaradas esenciales por el estado, nosotros podemos sostenerlas, apoyarlas y acompañarlas prestando nuestro servicio".

Con respecto a las operaciones que quedaron paralizadas por las medias de prevención adoptadas por el Covid-19, el referente del Colegio de Escribanos, sostuvo que "se han prorrogado los plazos, en todo lo referido al andamiaje y soporte que tienen los escribanos, en referencia a todos los organismos del Estado, tanto a nivel municipal, provincial o nacional. Con lo cual no hay actividad, o sea hoy una escritura de compraventa no se puede realizar, porque el registro de propiedad no emite los certificados correspondientes".

"Lo mismo sucede con la municipalidad, a nivel deudas municipales, organismos como Obras Sanitarias, Arba y demás, que no nos prestan el servicio. La actividad como todo el país se paró, a partir del decreto de necesidad de necesidad y urgencia, desde el día 20 de marzo. Esto obviamente tanto a nivel personal de cada uno de los escribano, como a nivel institucional con respecto a Colegio de Escribanos, nos genera mucha preocupación. Es un estado critico en el que nos encontramos, un estado nunca visto, porque los ingresos son cero" , concluyó Juan Manuel Area.